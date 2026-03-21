Consolida Tamaulipas políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia

– Impulsan capacitación para fortalecer los SIPINNAs Municipales

-Acuerdan instalación de comisiones contra la violencia y de primera infancia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 21 de 2026.- Como parte de las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de las políticas públicas en materia de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, el Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Tamaulipas continúa impulsando estrategias de coordinación que favorecen entornos seguros, incluyentes y respetuosos de los derechos humanos de este sector prioritario.

En este contexto, el organismo encabezado por Ivette Salazar Márquez llevó a cabo la Vigésima Cuarta Sesión de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tanto estatal como municipales, así como el Taller de Capacitación para el fortalecimiento de los SIPINNAs Municipales.

En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, asistió Jorge Humberto Castellanos Medellín, coordinador general de Legalidad, quien dio la bienvenida a las y los asistentes, destacando la importancia de este espacio como un punto de encuentro para la coordinación institucional y el compromiso en favor de la niñez y adolescencia tamaulipeca.

Durante su mensaje, Castellanos Medellín señaló que, en cumplimiento de la responsabilidad institucional, se da seguimiento puntual a los programas y políticas públicas orientadas a garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado. Asimismo, subrayó que, bajo el liderazgo humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, se impulsa una visión de gobierno centrada en la dignidad de las personas, donde la infancia y la adolescencia ocupan un lugar prioritario en la construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente.

Destacó que la participación activa de cada una de las instancias representadas es fundamental para asegurar que las acciones emprendidas tengan un impacto real y positivo en la vida de niñas, niños y adolescentes.

A esta capacitación asistieron Ricardo Hernández Brussolo, presidente del Colegio de Psicólogas y Psicólogos Victorenses, así como José de Jesús Olvera Vázquez, jefe del Departamento de Adopciones, en representación de Jorge Alberto Galván Garcés, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, se contó con la participación de las y los secretarios ejecutivos de los SIPINNAs de los diferentes municipios del estado, quienes fueron capacitados en temas como la “Cartilla para la Prevención y Respuesta ante la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Neurodivergentes”, “Protocolos de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes que Sufren Violencia”, así como “Consejos Consultivos Municipales de Niñas, Niños y Adolescentes (OPINNA)” y el marco jurídico de actuación.

Entre los acuerdos alcanzados durante la sesión, destaca la instalación de la Comisión para poner fin a todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como la conformación de la Comisión de Primera Infancia en los municipios.