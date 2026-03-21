Capacita Guardia Estatal Cibernética a universitarios en prevención de delitos digitales

Altamira, Tamaulipas.- Marzo 21 de 2026.- Como parte de las acciones de prevención de delitos digitales, personal de la Guardia Estatal Cibernética impartió la conferencia “Identificación y Prevención de Delitos Cibernéticos” a estudiantes de la Universidad Politécnica de Altamira.

La actividad se desarrolló en dos sesiones, en las que participaron un total de 140 alumnos, quienes recibieron información relacionada con los principales riesgos en entornos digitales, así como las modalidades delictivas más comunes que se presentan en línea.

Los ponentes abordaron medidas de autoprotección para el uso seguro de herramientas digitales, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención entre la comunidad universitaria.

Este tipo de actividades forman parte de una estrategia para reducir la incidencia de delitos cibernéticos, mediante la concientización y capacitación de la población, especialmente entre jóvenes que mantienen una alta interacción en plataformas digitales.