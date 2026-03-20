POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Menos dinastías en el poder, y no a la sucesión conyugal

Bajo el pretexto de la profesionalización del oficio político, la reelección inmediata impuso sus reales en alcaldías y diputaciones federales y locales; esta “herencia incómoda” permeó a lo largo y ancho del país, pocas entidades se sustrajeron ante tan deleitoso manjar: el de la continuidad y sus congresos locales la aprobaron.

Dueño del poder en la mayor parte del mapa nacional, Morena normalizó esta mecánica de heredar el poder a familiares, incluyendo cónyuges, sin el más mínimo recato y sin rubor alguno. Hasta que la presidenta Sheinbaum se propuso frenar esta modalidad de reelección inmediata a través de una reforma política, que ella sabía, no obtendría aprobación de los señores legisladores, principales damnificados en el caso de que entrara en vigor, era de esperarse que la rechazarían, porque nadie se da un balazo en el pie por iniciativa propia.

El desenlace del primer capítulo de esta historia, es que “la reforma no pasó”. Y es obvio que la presidenta quiso poner a prueba las lealtades de los partidos aliados y propios, y que el as lo tiene en la manga. Ahora hay expectativa sobre lo que sigue, la baraja que debe darle el triunfo a la doctora Sheinbaum, pero por lo pronto, ya les tomó la medida y sabe quien es quien, y hasta donde llegan sus lealtades.

El Plan B de la presidenta Sheinbaum, busca recortar presupuestos para reorientar esos recursos en acciones de bienestar social, pero también ataca la modalidad del poder como botín familiar y en algunos casos con poder vitalicio.

En síntesis, la propuesta de la titular del Poder Ejecutivo es lograr legislaturas menos costosas y con menos influencia dinástica, al respecto la presidenta Sheinbaum revisó los números presupuestales, cuyas conclusiones asombran, por ejemplo, el hecho de que un diputado local de Baja California cueste más de 7 veces que uno de Colima, es incongruente.

La situación es que terminaron las simulaciones, nos referimos a las supuestas autonomías, de los estados y la federación, o del Poder Legislativo Estatal con respecto a la titular del Poder Ejecutivo Nacional, no hay división de poderes que valga; estamos presenciando un acto de autoridad suprema, que siempre ha existido, pero ejercido a discreción.

También es obvio que las arcas nacionales no viven su mejor momento, y la Jefe del Poder Ejecutivo, si algo sabe, es de números, de ahí que a estas alturas tiene una visión clara de los ejercicios presupuestales, sabe cuanto tenemos, cuanto necesitamos y los grandes compromisos financieros de la Federación, tanto por su crecimiento social y urbano, como por el servicio de la deuda. El Ejecutivo Nacional pondrá orden en las finanzas, de eso que ni qué.

MUNICIPIO CONMEMORÓ EL DIA MUNDIAL DEL AGUA. – El domingo 22 de marzo de conmemora el Día Mundial del Agua, instituido para hacer conciencia sobre la crisis de este vital líquido, y propiciar su cuidado, valorar los recursos hídricos y gestionar el agua potable de manera sostenible. El agua es vida, es salud, nadie puede sobrevivir sin ella, en ese marco, Eduardo Gattás, alcalde de Cd. Victoria, encabezó una jornada de saneamiento y restauración en la margen del río San Marcos.

El municipio promueve el proyecto “Con agua limpia”, y en esta ocasión convocó a la sociedad victorense a reunirse con su autoridad local para realizar una actividad en el pulmón ecológico de la capital, el río San Marcos: “un patrimonio de todos, su cuidado y preservación son fundamentales para el bienestar de nuestro ecosistema”, dijo el alcalde en el arranque de la recolección de basura y plástico acumulado en el cauce del río.

El evento reunió a grupos ecologistas, estudiantes, organizaciones civiles, y diversas autoridades entre ellas la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la SEMARNAT, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y Secretaría de Gobernación.