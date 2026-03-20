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Participan más de 800 jóvenes en ciclo de conferencias “INLOVE: Más Amor Menos Riesgos”: INJUVE

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Campaña de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva entre las juventudes

Altamira, Tamaulipas.- Marzo 20 de 2026.- El Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), en colaboración con DKT School Prudence, promueve en diversas instituciones educativas de la entidad el ciclo de conferencias “INLOVE: Más Amor, Menos Riesgos”, con el propósito de concientizar a las y los jóvenes sobre la salud sexual y reproductiva.

“La ponencia estuvo a cargo del especialista en la materia; el Licenciado en Psicología, Germán Jesús Chávez de la Garza, asistente de coordinación de Programas Sociales en DKT y Condones Prudence, como parte de una campaña preventiva dentro de escuelas del nivel medio superior y superior para que adolescentes y jóvenes reciban una capacitación profesional y conozcan más sobre sus derechos sexuales y reproductivos”, informó el Director General del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales.

“Más de 800 jóvenes fueron instruidos sobre este tema dentro de un ciclo de ponencias que se llevó a cabo entre el 18 y 20 de marzo en instituciones de Altamira, en la Escuela Normal Superior, el Colegio de Bachilleres Plantel 13 (COBAT), y la Universidad Tecnológica (UT), asimismo, en la Facultad de Música y Artes Mtro. Manuel Barroso Ramírez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Campus Tampico – Madero (UAT), destacó.

“Esta campaña se implementa de la mano de expertos, priorizando el acceso a información confiable sobre salud sexual y reproductiva para que las juventudes ejerzan sus derechos de manera plena y saludable, por lo que es importante abrir este tipo de espacios para el diálogo y la comprensión con el propósito de generar conciencia para una correcta toma decisiones en su vida”.

“La atención y la promoción de estos derechos es una prioridad para el gobierno humanista del doctor Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de reducir brechas de desigualdad y garantizar el bienestar integral de la población joven, trabajando en políticas públicas que opera el INJUVE de la Secretaría del Trabajo a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes”, dijo finalmente, Rodríguez Perales.

Durante las jornadas, estuvieron presentes; María de los Ángeles Rojas Torres y Rosa Marlet Rodríguez Arredondo, titulares de direcciones e institutos de la Juventud municipales en Altamira y Ciudad Madero respectivamente, así como coordinadores regionales del INJUVE, directivos de los diferentes planteles educativos, entre otros funcionaros del gobierno estatal y municipal.

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