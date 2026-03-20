Por: Raúl Terrazas Barraza

Playas listas para Semana Santa

Los cuatro Ayuntamientos de Tamaulipas que tienen a su cargo las playas que, de mayor afluencia turística durante las vacaciones, están en la última fase de organización para recibir a partir de los primeros días del mes de abril a miles de paseantes que, para aprovechar la Semana Santa se trasladarán a los sitios de recreo tamaulipecos.

El gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya, ha otorgado todo el respaldo necesario a las autoridades municipales para que, en coordinación con la Secretaría de Turismo en la que despacha Benjamín Hernández Rodríguez, las acciones de preparación y los operativos de apoyo a los turistas planeados con antelación confirmen la capacidad de organización.

La alcaldesa de Soto La Marina, Glynnis Jiménez Vázquez tuvo reuniones de planeación y coordinación con todas las áreas del municipio, el estado y las autoridades de la comunidad de La Pesca, para garantizar todo tipo de atención a los paseantes que abarrotarán la Playa y con el compromiso de que, serán vacaciones blancas porque dependencias de seguridad, salud, protección civil y tránsito municipal se encargarán de vigilar que cada punto de los programados en las reuniones de trabajo se cumplan.

Desde luego, la Playa más visitada, como todos los años, será Miramar del municipio de Madero, sitio para el cual, la autoridad municipal como responsable y concesionaria de la Playa, no ha reparado ni en tiempo para la Coordinación de apoyo y atención al turismo, como tampoco a otorgar facilidades a los prestadores de servicios turísticos para que quienes prefieren ir a Madero en estas vacaciones de Semana Santa, disfruten su estancia en cualquier parte de la Playa.

El presidente municipal, Erasmo González Robledo, ha tenido encuentros con hoteleros, restauranteros, comerciantes de la playa y desde luego con el personal de todas las áreas del Ayuntamiento, para que, al unísono, todos estén pendientes desde el área de su responsabilidad para atender al turismo.

Previo al periodo vacacional, el titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Doctor Mario Rebolledo Urcádiz, dio a conocer que, de conformidad con los resultados emitidos por el Laboratorio Estatal de Salud Pública sobre las muestras que la dependencia colecto para su análisis, las playas de Tamaulipas son limpias y aptas para el turismo, es decir, que no representan riesgo a la salud e hizo ver que los resultaos del muestreo están publicados en las páginas electrónicas de SEMARNAT, COFEPRIS y la aplicación PlayasMx.

Los otros

El cambio de directores en las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se da como en cascada, porque luego de la toma de protesta de las dos Directoras de Facultades de Comercio, la de Ciudad Victoria y la de Tampico, el Rector Dámaso Anaya Alvarado, debió de trasladarse a la fronteriza ciudad de Matamoros, a fin de dar posesión como responsable de la Faculta de Medicina al doctor Dionisio Enrique Martínez Saldaña, quien ganó las elecciones recientes para desempeñar esa posición.

Por su parte, el Secretario de Educación de Tamaulipas, Doctor Miguel Ángel Valdez García, también entregó nombramientos, pero, a docentes de nuevo ingreso en educación básica y que son resultado del proceso que compete a la Coordinación de Sistema para la carrera de maestras y maestros, es decir, nada de que los trabajos se les entregan por recomendaciones o amiguismo, deben de cumplir con los requisitos al cien por ciento.

A ello se debió que el titular de la SET en la entidad, señalara con determinación que se cumple con la visión humanista del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, respecto al uso de los procedimientos eficientes y transparentes, ya que, solo así se asegura que la educación sea de calidad, integral e inclusiva, elementos que dan vigencia a la transformación educativa al generar oportunidades para todos los docentes.

Con motivo del Día Mundial del Agua que se celebra este domingo 22 de marzo, en varios municipios de la entidad hubo y hay actividades para exaltar la fecha y mejorar las aportaciones de la sociedad sobre el cuidado del recurso hídrico, que, dicho sea de paso, ya gran parte de la población de Tamaulipas se ha enfrentado a la escasez del vital líquido y la experiencia es marga en todos los sentidos.

La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, realizó con la participación de su titular el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez, el Cuarto Foro Estatal del Agua Tamaulipas 2026 con la finalidad de fijar estrategias de seguridad hídrica y gestión sostenible.

Allí hubo conferencias, exposición de elementos relacionados con el agua, su manejo y tratamiento, así como, la presentación de un proyecto denominado Génesis para el sur de la entidad, para impulsar la reutilización de aguas residuales y que, será desarrollado por la iniciativa privada y el Gobierno de Estado.

Se trata de recuperar el agua residual desperdiciada para su reúso industrial y abonar a la preservación del suministro humano a largo plazo.

Por otro lado, en esta capital, la Dirección del Organismo de Cuenca de CONAGUA que tiene a su cargo el ingeniero Felipe Cano Pérez, llevó a cabo junto con personal de la Secretaría de Recursos Hidráulicos de la entidad, una jornada de limpieza del Río San Marcos, que permitió el retiro de más de 10 toneladas de basura, obvio, en el mismo esquema de la celebración del Día Mundial del Agua.

En la actividad participaron más de 30 personas de las dependencias y de la comunidad, bajo la premisa de que, nada más satisfactorio que aportar tiempo y esfuerzo a mejorar los cauces naturales de los ríos para su preservación y el saneamiento del agua.