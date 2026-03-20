Fortalecen capacidades para promover comunicación con perspectiva de género en el ámbito laboral

Monterrey, Nuevo León.- Marzo 20 de 2026.- Con el objetivo de impulsar entornos laborales más justos e igualitarios, se llevó a cabo el taller “Comunicar con Perspectiva de Género en las Relaciones Laborales”, un espacio de formación orientado a fortalecer las capacidades de comunicación institucional con enfoque incluyente y libre de discriminación.

La actividad, realizada en Monterrey, Nuevo León, reunió a representantes del sector laboral, empresarial y gubernamental, quienes abordaron la importancia de implementar estrategias comunicativas que promuevan el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el trabajo digno.

En representación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, asistió el titular de la Unidad de Trabajo Digno y Combate al Trabajo Infantil, Federico Emilio Manautou Rodríguez, quien destacó la relevancia de continuar promoviendo acciones que contribuyan a la igualdad y la no discriminación en los centros de trabajo.

Este esfuerzo forma parte del Proyecto FARO (Fortalecimiento del Acceso a la Resolución Oportuna de Conflictos Laborales), impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), enfocado en sensibilizar a personas trabajadoras, empleadoras y servidoras públicas sobre el impacto del lenguaje en la construcción de ambientes laborales equitativos.

Con este tipo de iniciativas, se refrenda el compromiso de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan una cultura laboral basada en el respeto, la inclusión y la justicia social.