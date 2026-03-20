Formalizan convenio en comodato de Casa Violeta para fortalecer la atención a mujeres en Altamira

Altamira, Tamaulipas.– Marzo 20 de 2026.- La Directora General del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca, informó sobre la firma del convenio de comodato de Casa Violeta en el municipio de Altamira, con el alcalde Armando Martínez Manríquez con el objetivo de continuar atendiendo, protegiendo y acompañando a mujeres en situación de violencia.

Durante el evento protocolario, señaló que este acuerdo permite dar continuidad al uso del inmueble como un espacio destinado a brindar servicios integrales, incluyendo atención psicológica, jurídica y de trabajo social, en coordinación con el Instituto de la Mujer del municipio.

Benavides Villafranca, destacó que el trabajo en favor de los derechos de las mujeres requiere del esfuerzo conjunto entre instituciones y sociedad, al ser una causa que contribuye al bienestar de toda la población. En ese sentido, mencionó que, aunque se han logrado avances, es necesario seguir impulsando acciones y políticas públicas específicas que atiendan las necesidades de las mujeres.

Asimismo, expresó que espacios como Casa Violeta representan una respuesta concreta para brindar atención oportuna, por lo que hizo un llamado a reforzar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, además de difundir estos servicios para que más mujeres puedan acceder a ellos.

Finalmente, reiteró que el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas continuará trabajando de manera coordinada para ampliar el alcance de sus programas y servicios, con el respaldo del Gobierno del Estado, a fin de fortalecer la atención integral a las mujeres.