Entrega SEBIEN apoyos sociales en Cruillas

Cruillas, Tamaulipas.- Marzo 19 de 2026.- Familias de escasos recursos del municipio de Cruillas recibieron apoyos para el mejoramiento de vivienda, provenientes del programa de Atención Ciudadana para el Bienestar, en el marco de la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, por el bien de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

En una gira de trabajo, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, hizo entrega de los apoyos, ante la presencia de la presidenta municipal, Diana Vanesa Leal López, a quien agradeció su gestión y compromiso con las familias cruillenses, a quienes el gobernador Américo Villarreal Anaya da respuesta con el envío de apoyos para la vivienda, consistentes en 50 tinacos para el almacenamiento de agua y 15 letrinas.

Destacó asimismo el valioso vínculo existente con la presidenta del DIF estatal, Dra. María Santiago de Villarreal, quien está atenta a las peticiones y necesidades de la gente a través de diversas campañas a favor del bienestar de las y los tamaulipecos.

Agradeció también el despliegue en territorio de los delegados y gestores de bienestar, a quienes pidió estar atentos y atentas para que los apoyos lleguen a donde realmente se necesiten.

La titular de SEBIEN habló también del programa Mundial Social de Fútbol de la Copa FIFA 2026, que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para la construcción de mil 200 canchas de fútbol en todo el país, de las cuales dos serán construidas en Cruillas.

En este programa también se destaca la actividad artística y cultural que se desplegará en todos los municipios del estado a través de la realización de murales por niñas, niños y jóvenes que estarán bajo la guía de artistas urbanos tamaulipecos.

“Cada mural será muestra de talento, participación y sentido de pertenencia, donde la comunidad podrá contar su propia historia a través del arte, porque recordemos que el deporte y el arte también son bienestar”, dijo.

Como parte de los programas que ya se han implementado en Cruillas, señaló la existencia de dos Comedores del Bienestar ubicados en ese municipio, donde, en conjunto con la presidenta municipal, Diana Vanesa Leal López, se atiende a familias en vulnerabilidad económica para que cuenten con alimento caliente dos veces al día, de lunes a viernes durante todo el año.

En su mensaje, Casas González les recordó la disponibilidad de recursos de hasta 8 mil pesos para gastos funerarios, a través de un programa creado por el Gobernador del Estado para apoyar a personas de escasos recursos que, por desgracia, sufren la muerte de un familiar en línea directa.

En el evento realizado en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas situadas en ese municipio, a donde acudieron autoridades municipales, estatales, los beneficiarios y sus familias, la ciudadana Cintia Rodríguez Rodríguez agradeció, a nombre de quienes recibieron los apoyos sociales, el respaldo permanente del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa acciones que fortalecen el bienestar de las y los tamaulipecos.