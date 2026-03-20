Entrega gobierno estatal apoyos para fortalecer el sector forestal en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 20 de 2026.- Con el firme compromiso de fortalecer las capacidades de manejo, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales en el estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, llevó a cabo la entrega de apoyos correspondientes al Programa de Desarrollo Forestal Sustentable 2026.

El titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, destacó que estas acciones, impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, contribuyen a consolidar la implementación de políticas públicas orientadas a mantener el equilibrio entre la productividad del sector y la protección del medio ambiente, al tiempo que se impulsa el bienestar de las comunidades rurales.

“En el presente año se implementaron un total de 61 proyectos, los cuales han beneficiado aproximadamente a mil 500 productores forestales, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento del desarrollo sustentable en el sector forestal”, comentó.

Como parte de esta entrega, se otorgaron apoyos para la apertura de brechas cortafuego, así como para la construcción de una techumbre de 100 metros cuadrados destinada al almacenamiento de carbón vegetal en el Ejido Las Águilas, Municipio de Soto la Marina.

Asimismo, se respaldó la instalación de 2.7 kilómetros de cercado de protección en el municipio de Abasolo.

De igual manera, se destinaron recursos para el saneamiento de 39.08 hectáreas en el Conjunto Puerto Paraíso, en el Municipio de Victoria, además de la rehabilitación de caminos forestales y brechas cortafuego en los municipios de Jaumave y Casas.

En apoyo directo a productores forestales, integrantes del Ejido Rafael Villarreal, en Soto la Marina, y del Ejido El Nogalito, en Casas, recibieron un total de 20 motosierras, fortaleciendo así sus actividades de aprovechamiento forestal.

“Seguimos trabajando de manera coordinada y con determinación para que Tamaulipas continúe siendo un estado que protege sus recursos forestales, los aprovecha de forma responsable y contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, concluyó el secretario.

Durante su intervención, el Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, destacó que la voluntad del Gobierno del Estado de Tamaulipas se une con la fuerza y el trabajo de las comunidades forestales.

Asimismo, afirmó que hoy el Gobierno de Tamaulipas entrega resultados tangibles que permanecerán en las comunidades, e invitó a las y los beneficiarios a sentirse orgullosos de su labor, ya que gracias a ellos Tamaulipas continúa siendo un referente de riqueza natural en México.

Durante el evento estuvieron presentes Celene Ramírez García, Directora de Fomento Forestal; Yuridiana Moreno Rocha, titular del Órgano de Control Interno; Gloria Vázquez Guerra, tesorera del Comisariado del Ejido Las Flores, municipio de Bustamante; Patricia Porras Escamilla, Directora de Seguimiento de Programas; Alonso Macías Corral, asesor técnico; además de productores forestales beneficiarios del programa.