Entrega Gobierno de Tamaulipas obras y mobiliario en la Secundaria Técnica No. 98 de Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.– Marzo 20 de 2026.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, continúa impulsando el desarrollo en todas las regiones de Tamaulipas, generando avances significativos en la transformación y fortalecimiento de la infraestructura educativa.

En coordinación con la Secretaría de Educación, liderada por Miguel Ángel Valdez García, el titular del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Castillo Sagástegui, destacó las acciones en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas (SOP), a cargo de Pedro Cepeda Anaya, para la realización de los trabajos y entrega de mobiliario en la Escuela Secundaria Técnica No. 98 “Profr. Gilberto Cantú Pérez” de Matamoros.

El Director General del ITIFE mencionó que estas obras permiten mejorar de manera directa las condiciones de los espacios educativos, dotando a la institución de infraestructura y equipamiento que contribuyen a un mejor entorno de aprendizaje.

“Con esta entrega, se beneficia a las y los estudiantes, quienes ahora cuentan con instalaciones adecuadas para su formación académica, reflejando el compromiso de avanzar con humanismo, cercanía y resultados en favor de la educación en Tamaulipas”, concluyó Castillo Sagástegui.