EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Iniciamos la presente colaboración para comentarles que es casi todo un hecho eso de que el buen amigo JORGE LUIS GUAJARDO REYES si va a buscar ser el candidato de MORENA a la presidencia municipal…Según fuentes, por lo general muy bien informadas, el buen JORGE ha estado platicando del tema con muchas de sus amistades a las que les gusta el tema de la política…En lo personal creo que la participación de JORGE le viene a dar frescura a la situación actual de la grilla Morenista y es que en las últimas fechas solamente se escuchaban los mismos nombres de los últimos meses…En días pasados platiqué con JORGE en el Restaurant “Tampico” en donde departía con su familia y esa ocasión me comentó que estaba valorando tan importante tema, pero por lo que se puede ver ya se decidió a entrarle en cuanto los tiempos internos de MORENA se lleguen…Por otro lado me dicen que el ex alcalde MIRO GOMEZ bien pudiera ya haber agarrado candidato municipal para lo que se ofrezca en un futuro cercano como es el del 2027…MIRO ha estado alejado de las cosas de la grilla desde hace algún buen tiempo, pero la querencia por Soto la Marina y el gusano de la política esos no se le van a terminar nunca…El Prof. PEDRO MARES JUAREZ se viene desempeñando como Presidente de la Liga Municipal de Béisbol y no está de más decirles que se siente como pez en el agua tomando en cuenta que el rey de los deportes es su pasión de vida…En otro orden de ideas en el gimnasio de esta localidad se trabaja en diferentes acciones de la rehabilitación a la que se refirieron la alcaldesa GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ y su amigo el Secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, PEDRO CEPEDA ANAYA en la entrevista que me concedieron hace menos de un mes…Va a quedar de lujo este espacio de los deportista de nuestro municipio que tuvo a bien construir el mejor amigo que en calidad de gobernador tuviera Soto la Marina como lo fuera Don ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ…Los taxistas del municipio que lidera RICHARD CASTILLO esperan que este periodo vacacional de Semana Santa 2026 les traiga un importante incremento de demanda de sus servicios…Así me lo comentó el buen RICHARD en días pasados…Por cierto ya que hablamos de los choferes de sitio un saludo para el estimado manito RAFITA RANGEL a quien se le puede observar tocando base afuera de COPPEL de lunes a viernes…Saludé en días pasados a mi carnal del corazón APOLONIO VERDIN SANCHEZ ya mucho mejor del tema de salud que lo trajo a mal traer un buen de tiempo…Mi amigo POLO es uno de esos seres humanos sinceros y jamás de doble cara…Buen tipo, desprendido a la hora de demostrar su amistad hacia sus semejantes…Ánimo carnal…En ocasiones la gente tiene corta memoria de hechos importantes de nuestra comunidad…Viene este tema a colación porque no muchos saben que el Jardín de Niños “Herlinda T. de Balboa” se inauguró un mes de julio de 1968 por parte del entonces gobernador PRAXEDIS BALBOA, siendo anfitrión el presidente municipal de ese entonces don FERNANDO INFANTE RIOS, mi señor padre, por voluntad del que todo lo puede y que no se equivoca…Ese mismo día se inauguró también el edificio original del palacio municipal donde se asienta el poder marsoteño…Pues a inicio de esta semana tuvimos el privilegio de recibir en mi casa a doña PORFIRIA PICÓN…Me dio mucha alegría la convivencia que tuvo esa ocasión con mi REYNITA…Ambas forman parte de la estirpe fundadora de nuestro Ejido la Peñita…Doña PORFIRIA va por los 97 años y mi madrecita sobre los 92…Hermosas!…No sería para nada una sorpresa si los golpes y las calumnias contra la joven presidenta municipal GLYNNIS se empiezan a intensificar una vez que pase la mitad de su gestión….A partir del uno de abril habrá pasado ya la mitad de los 36 meses para los que fue electa en una de las campañas políticas más reñidas de las que se tenga historia y no me refiero a los números de votos que se generaron y es que al final como quiera obtuvo una victoria con buen margen de ventaja…Me refiero a que la elección que ganó la actual alcaldesa fue despiadada y descarnada no solamente en el territorio a ras de tierra, se dio una fiera pelea política dentro de las embravecidas aguas de las redes sociales…Por lo tanto no podemos esperar que esta ocasión pueda ser diferente…Aunque igual GLYNNIS al paso del tiempo se ha estado volviendo inmune a los ataques y las calumnias de sus oponentes que no son pocos y que permanecen en su mayor parte escondidos dentro de los oscuros sótanos de la red social, tapados con identidades falsas…Y es que se fijan que más del 90 por ciento de los adversarios de la presidenta municipal no dan la cara para increparla?..Pues entre los cambios que se dieron en el gabinete del gobernador AMERICO VILLARREAL estuvo el del Coordinador de Comunicación Social FRANCISCO CUELLAR, en contra de quien algunos “periodistas” hicieron campaña en su contra en las redes sociales…También se fue el Secretario de Salud, JOEL HERNANDEZ NAVARRO de los grandes brother del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…En temas locales de la grilla he platicado con no pocos ex priistas que se quejan de que en los últimos tiempos no han tenido los espacios necesarios de participación en la función pública…Tampoco es que anden enojados todos, pero decepcionados, si casi todos…Siempre he sido un convencido de que con todo y las nuevas formas de hacer grilla en las plataformas digitales, la verdadera y real esencia de la política se encuentra a pie de tierra y en el trato de cara a cara con los electores…Y ahí en estos terrenos los viejones de la política marsoteña se las saben de todas, todas…Al político de carrera se le debe de brindar un espacio para que esté ocupado todo el tiempo y es que desocupados se convierten en unos demonios en contra en la política…Este próximo sábado 21 de marzo va a estar en grande la fiesta en el Ejido La Piedra ya que van a estar celebrando el 89 aniversario de esta icónica comunidad, de acuerdo a lo que me comentó el Delegado Municipal, PEPE BARRIENTOS MARTINEZ…Iniciarán con una cabalgata desde San José de las Rusias y a las cuatro de la tarde una comida para las familias del ejido y de localidades aledañas…Por cierto, hará acto de presencia la alcaldesa GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ como invitada especial…El buen amigo TELLO ROMERO cumplió un año más de vida el pasado miércoles y por ello es que recibió muchas felicitaciones por parte de sus familiares y de sus en verdad, muchísimas amistades que ha sabido sembrar y cosechar a lo largo de su existencia en este plano terrenal…También es cierto que por parte de DIF Tamaulipas se llevó a cabo la entrega de mobiliario a los desayunadores escolares de 38 escuelas de Soto la Marina, como también a 2 comedores comunitarios en evento desarrollado en la Escuela Primaria “Felipe de La Garza” de esta localidad…El saludo de la columna es para don RUPERTO VÁZQUEZ y para su esposa la señora JESUSA GALVÁN…Don RUPERTO VÁZQUEZ sin la menor de las dudas es de los icónicos personajes que aún nos quedan de aquel Soto la Marina que se nos fue…Desde el Estado de Guanajuato se reporta nuestro amigo TITO BARRON aquel famoso aseador de calzado de los años 80s y de los 90s que aparte de ser un excelente bolero era popular y por demás carismático al ser de sangre liviana…Tiene años de trabajar dentro del sistema ITEA en aquel céntrico estado de nuestra república…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…