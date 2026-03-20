El rector Dámaso Anaya inaugura la temporada 2026 de la LUFAUAT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- 20 de marzo de 2026.- Reafirmando su compromiso con el deporte estudiantil, el rector Dámaso Anaya Alvarado, dio la patada inicial y declaró inaugurada la Temporada 2026 Categoría Intermedia de la Liga Universitaria de Futbol Americano de la UAT (LUFAUAT).

En una fiesta deportiva que tuvo como marco el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, Dámaso Anaya encabezó la ceremonia en la que hizo entrega de trofeos a los mejores jugadores de la temporada 2025 y dio la patada de kick off en el centro de la cancha con la presencia de los equipos participantes.

En su mensaje ante deportistas y padres de familia, destacó que la UAT impulsa la actividad deportiva por la importancia que tiene para la formación de los jóvenes.

Dijo que en especial el fútbol americano universitario es una escuela de vida, una disciplina, que requiere coraje y esfuerzo.

Refirió que esta edición de la LUFAUAT, reúne a 10 equipos conformados por 424 jugadores, que portan con orgullo el jersey de sus instituciones. Asimismo, a los jugadores, los exhortó a competir con lealtad y a confiar en su preparación para la competencia.

Por su parte, el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores, agradeció al rector Dámaso Anaya el apoyo para la práctica del deporte entre los jóvenes universitarios, y subrayó que la LUFAUAT es una competencia única en su tipo en Tamaulipas, que incluye la categoría novatos y a equipos de otras universidades de la entidad.

Añadió que desde su fundación en 1984 este torneo ha sido la cantera donde se han forjado hombres de valor y profesionistas con un profundo sentido humanista. Puntualizó que bajo el liderazgo del rector Dámaso Anaya, el deporte en la UAT ha dejado de ser una actividad complementaria para convertirse en un eje estratégico y prioritario de su gestión.

El juramento deportivo estuvo a cargo de la alumna Paulina Aguilar Olguin del equipo Vaqueros de la FIC.

Además de acompañar a los deportistas de todos los equipos durante la jornada, el rector saludó también a las y los jugadores de la nueva Liga Permanente de Tochito LUFAUAT, reafirmando su apoyo al deporte universitario con la tradicional foto del recuerdo.