POR: ANA LUISA GARCÍA G.

En el sur, alta derrama económica en días Santos

A 10 días de que inicie la Semana Santa, la zona hotelera de la zona sur del estado, la más demandada por el turismo que visita Tamaulipas, tiene aún disponibilidad de hospedaje en sus hoteles, algo inusual. Claro que será una importante inyección económica para todos, restaurantes, taxistas, servicios en general, pero se percibe que hay un declinar en la actividad, producto de las circunstancias económicas por las que atraviesa el país.

La de la pluma radicó 7 años en el hermoso Puerto Jaibo, logrando testificar una alta afluencia durante esta temporada, quizá la más alta del año. En los días Santos era prácticamente imposible conseguir hospedaje, de no haber realizado reservación oportuna.

Los restaurantes, desde los de lujo, medio pelo y hasta las fondas del mercado, no se daban abasto para atender al turista, que enamorados del puerto, lo frecuentan uno y otro año, para disfrutar de las jaibas rellenas, los caldos de marisco, las tortillas de queso, y tantas delicias propias de la región y desde luego la playa de Miramar.

Ahora las reservaciones para los días Santos, han disminuido casi un 20 por ciento, según reportan diferentes fuentes relacionadas con el ramo turístico; citan como referencia del decrecimiento de la actividad, que el reciente puente de este año, descendió la ocupación hotelera alcanzando el 61 %, cuando en esas mismas fechas del año pasado fue del 78 %, un descenso de 17 puntos porcentuales que preocupa, sobre todo porque puede ser una escala a la baja en el futuro inmediato.

Aun con el decremento esperado para la próxima temporada, la derrama económica será significativa, pues puede alcanzar hasta los dos mil millones de pesos o más. El pronóstico parte de las cifras del 2025, cuando se alcanzó los mil 800 millones de pesos, una cifra bastante óptima ya que representó alrededor del 90 % de ocupación.

INYECCIÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS MENORES. – Tamaulipas tiene en su territorio parajes inigualables, fuentes de agua, desde pozas, hasta ríos, lagunas y mar, desde luego las de menor tamaño son conocidas por los lugareños, falta difusión, a pesar de que en el sexenio 2016-2022, se elaboraron videos con enfoque localista, que fueron sepultados terminado el sexenio.

Este tipo de promoción es importante porque fomentaría el turismo entre los tamaulipecos, que en muchas ocasiones tienen cerca lugares para nadar, descansar, montar a caballo, etc, a bajo costo, pero que desconocen. Sería además una forma de inyectar recursos a la economía de esos puntos.

Tamaulipas es muy grande en su oferta de paisajes y atractivos, que debiera explotarse, en beneficio de los pobladores de esos sectores que pueden prestar servicios, y por otra parte, abrir oportunidades de descanso y de paseo a bajo costo para los habitantes del estado, porque no tendrían que hacer grandes traslados.

En pocas palabras, tendría sus bondades fortalecer el turismo ecológico (ecoturismo) propiciando viajes a áreas naturales, que mejoran el bienestar e inspiran a conservar el ambiente tamaulipeco.

PLAN EMERGEN DEL GOBIERNO ESTATAL PARA LA CRUZ ROJA. – El Gobierno del Estado actúa en favor de la Cruz Roja, para lo cual ha implementado un plan emergente en apoyo del personal operativo de la noble institución. Pagará salarios pendientes, ofrece contratos temporales de seis meses y cubrirá adeudos por un millón 600 mil pesos, de esta manera entra al rescate cuando se está en colapso financiero.

Estas acciones emergentes, vendrán a respaldar al personal operativo de la Cruz Roja en Tamaulipas, es una medida que se propone garantizar la continuidad de los servicios de emergencia luego del cierre temporal de nueve delegaciones.

Luis Gerardo González, coordinador estatal de Protección Civil, detalló que los trabajadores serán incorporados al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y a Protección Civil, con prioridad en el periodo de alta demanda durante Semana Santa. De esta manera se proporciona estabilidad laboral y mantiene la atención a la población, mientras se resuelve la situación de la Cruz Roja en el estado.

Nunca se había visto una crisis financiera de este nivel, que ha provocado cierre de bases en Ciudad Victoria, Aldama, Altamira, Llera, Miguel Alemán, Soto la Marina, Tula, Xicoténcatl y Tampico, lo cual de alguna forma afecta la cobertura de emergencias.

JORNADA DE SERVICIOS DEL PODER JUDICIAL Y MUNICIPIO. – El gobierno de Eduardo Gattás Báez y Poder Judicial de Tamaulipas, desarrollan una jornada de actividades en la colonia Estudiantil de esta capital, acercando a la ciudadanía servicios de mediación, conciliación y negociación. Es un programa de trabajo de colaboración institucional que tendrá lugar del 23 al 27 de marzo.

Con miras de ampliar el alcance de los servicios, se ofrecerá atención directa a la población en los servicios de justicia alternativa, que brinda el Poder Judicial a través de la unidad móvil del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, CMASC.

Esta unidad móvil se ubica en la calle Río Frío, entre Río Tigre y Río Soto la Marina de la Col. Estudiantil, y operará de 9:00 a 15:00 horas; estará ofreciendo los servicios de mediación, conciliación y negociación, para aquellas personas que se les complica el traslado a la Unidad Regional del Primer Distrito Judicial.

El alcalde Eduardo Gattás Báez instruyó, proporcionar apoyo en la logística integral de los trabajos de planeación, difusión y montaje de mobiliario, en el entendido que estas actividades fortalecen la cultura de paz, diálogo, para generar soluciones pacíficas a la ciudadanía.