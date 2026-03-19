Ofertan más de mil 300 vacantes en Feria Nacional de Empleo para las Mujeres en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Marzo 19 de 2026.- Con la participación de más de 80 de empresas y una importante afluencia de buscadoras y buscadores de empleo, se llevó a cabo la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres Reynosa 2026, un evento enfocado en la vinculación laboral directa y la generación de oportunidades para este sector de la población y público en general.

Bajo la dirección y las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, esta estrategia permitió reunir a más de 80 empresas de manera presencial, ofertando mil 300 vacantes en distintos niveles, desde operativos hasta profesionistas, con sueldos competitivos.

Durante el evento, se contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellas el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, así como diputadas y diputados locales que respaldan las acciones en favor del empleo y el desarrollo económico en la región.

La feria tuvo como objetivo principal facilitar el acceso a empleos formales mediante atención personalizada, además de promover la inclusión laboral de las mujeres, fortaleciendo su participación en la economía y mejorando sus condiciones de vida.

Estas acciones forman parte de una política pública orientada a generar bienestar social, impulsada por el Gobierno de Tamaulipas que encabeza Américo Villarreal Anaya, bajo un enfoque de humanismo y transformación que prioriza el desarrollo integral de las y los tamaulipecos.