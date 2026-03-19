Invita SET al diálogo a docentes inconformes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 19 de 2026.- Ante los señalamientos públicos que han hecho algunos docentes sobre irregularidades laborales en su contra por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica, rechazó dichas afirmaciones y las llamó al diálogo.

“Yo las conmino a que se acerquen una vez más; las hemos atendido varias veces. Que se acerquen para poder saber cuál es la necesidad o problemática que tienen y que ahora están manifestando, y que nosotros estamos con las puertas abiertas, como lo hace el secretario de Educación, para atenderlas a todas y todos; no solamente a ellas, sino a quienes presentan alguna inconformidad o tengan alguna duda sobre algún proceso educativo”, enfatizó.

Dijo que uno de esos casos es el de dos maestras de la zona escolar 113 de Soto La Marina, cuyos superiores y la representación sindical pidieron que se hiciera una investigación sobre su caso, lo cual ya lo está realizando el área jurídica de la SET.

“No está en manos de la subsecretaria, no está en manos del secretario; está en manos de una comisión jurídica de la propia Secretaría de Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 30”, expresó.

Compartió que otro caso es el de una supervisora de USAER, quien fue denunciada por cinco directoras de las siete que tiene a su cargo, debido a varias irregularidades en su función, por lo que la autoridad educativa se encuentra investigando estas denuncias.

Rechazó que exista algún abuso de poder por parte de las autoridades educativas y reiteró la disposición del Secretario de Educación y de ella misma al diálogo respetuoso con aquellas maestras y maestros que sientan que son objeto de irregularidades laborales.

Recalcó la disposición de las autoridades de la Secretaría de Educación al diálogo con las y los docentes inconformes y reafirmó su compromiso con el sector educativo, con el respeto de los derechos laborales de las y los trabajadores y con impulsar una educación incluyente, humanista y transformadora, acorde a la visión que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya.