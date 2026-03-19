Impulsa UAT excelencia académica de la Facultad de Odontología

Tampico, Tam.- 19 de marzo de 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, encabezó una jornada académica en la Facultad de Odontología del Campus Tampico, donde reafirmó el objetivo de seguir impulsando la calidad de la educación, la inversión en infraestructura y el compromiso social de la comunidad universitaria.

Durante el evento, tomó protesta al Dr. Rogelio Oliver Parra como director de dicha Facultad para el periodo 2026-2030, formalizando así una etapa que dará continuidad al desarrollo académico y al crecimiento sostenido de esta institución.

En su mensaje, el rector reconoció al plantel universitario por consolidarse como referente nacional en la formación de profesionales de la salud bucal, no solo por la calidad técnica de sus egresados, sino también por su enfoque humanista y vocación de servicio.

Destacó que la infraestructura es un eje estratégico para garantizar una formación de excelencia, subrayando los proyectos que se impulsan en esta facultad como la conclusión del edificio E —que integrará 38 unidades dentales, un laboratorio especializado y nuevos espacios sanitarios—, además de la modernización de otras áreas existentes.

De igual manera, el rector resaltó el compromiso de la institución con la mejora continua, reflejado en la acreditación de los programas de Médico Cirujano Dentista y Laboratorista en Prótesis Dental, lo que garantiza que el cien por ciento de su matrícula se prepare en programas reconocidos por su calidad a nivel nacional.

Por su parte, Oliver Parra expresó que esta nueva etapa consolida un proyecto académico alineado a la transformación que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado, en el que se buscará acrecentar la matrícula para que una mayor cantidad de estudiantes tenga la oportunidad de cursar una carrera en esta institución.

Indicó también que la formación profesional seguirá fortaleciéndose con el uso de tecnología de vanguardia como la tomografía computarizada, inteligencia artificial, impresión 3D y sistemas de diseño y manufactura asistida por computadora, entre otras herramientas que colocan a los estudiantes a la altura de los estándares internacionales.

De igual forma, destacó que, con el respaldo del rector de la UAT, se implementó el programa “Sonrisas del Bienestar”, en coordinación con el Ayuntamiento de Tampico, consolidándose como una de las principales estrategias de impacto social, mediante la cual se brinda atención bucodental a la población más vulnerable, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.