Por: Raúl Terrazas Barraza

Marzo 18 no se olvida

En Pueblo Viejo, Veracruz se llevó a cabo el evento oficial para la celebración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, en aquel 18 de marzo de 1938.

Como invitado especial, asistió el Gobernador de Tamaulipas, Doctor Américo Villarreal Anaya, quien estuvo a la derecha de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en tanto que, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García a su lado izquierdo y muy cerca de ellos, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de quien expropio a las empresas extranjeras todas las instalaciones utensilios y herramientas con las que se trabajaba para la explotación del petróleo.

En su intervención tanto el director general de PEMEX, Víctor García padilla como la secretaría de Energía Luz Elena González Escobar, hablaron en la conmemoración del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, de la nueva visión con la que se trabaja para rescatar la soberanía de PEMEX y que, la empresa sea del pueblo y por tanto de todos los mexicanos.

Ambos hicieron un reconocimiento al Ingeniero Cárdenas Solorzano, porque ha sabido mantener los ideales de su padre con aquella visión de beneficiar al pueblo con las acciones del estado y, el punto relevante fue el contenido en el discurso de la presidenta de la República cuando señaló que la daba mucho gusto y por muchas razones que estuviese el ingeniero Cárdenas en el evento de Pueblo Viejo, ya que él enseñó que la lucha por la democracia se construye con la participación del pueblo.

También subrayó que el Ingeniero Cárdenas debió de ser el presidente de la República en 1988, pero, el fraude electoral perpetrado por el sistema les arrebató esa posibilidad.

Del Gobernador de Tamaulipas, la presidenta Sheinbaum Pardo, hizo ver que Américo Villarreal Anaya es un hombre nacionalista y visionario, en tanto que, de la Gobernadora de Veracruz comentó que tiene una gran relación con PEMEX, porque ha sido parte activa de la empresa.

Luego la presidenta de la República indicó que, por los 88 años de la Expropiación Petrolera, es el momento propicio para señalar que PEMEX está en un proceso franco de recuperación y fortalecimiento, con resultados que están a la vista y serán suficientes para alcanzar el propósito de recuperar la soberanía de PEMEX, en medio de una reconversión de valores.

Para llegar a su compromiso con las y los trabajadores de PEMEX, organizaciones sociales y políticas que se congregaron en una Plataforma en Pueblo Viejo, Veracruz, el avión que trasladó a la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aterrizó en el Aeropuerto de Tampico, donde fue recibida por el Gobernador Villarreal Anaya y su equipo de colaboradores.

En una parte de su discurso, la titular del Poder Ejecutivo de México señaló que los recursos del petróleo han servido para la transformación de la vida de los mexicanos, gracias a la industria petrolera, el país comenzó su industrialización y construcción de la infraestructura social y urbana, sin embargo, en la época neoliberal fueron asestados varios golpes a la empresa, el peor de ellos, dijo, en el 2013, cuando el Gobierno de la República de ese entonces, pretendió debilitar PEMEX con miras a la privatización, sin embargo, no lo lograron, porque los trabajadores petroleros estuvieron allí para impedirlo.

Los otros

También en la Universidad Autónoma de Tamaulipas hubo cambios de primer nivel, es decir, en el gabinete del Rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, porque el secretario de Investigación y Posgrado, Doctor Fernando Leal Ríos, renunció a su cargo y en su lugar fue designada como encargada del despacho la doctora Evelia Reséndiz Balderas, quien fungía como titular de la Dirección de Estudios de Postgrado.

Su nombramiento y el del ingeniero José Torres Alexanderson como encargado del despacho de la secretaría de Comunicación social, así cómo, el del Doctor Jesús Gerardo Delgado Rivas como director general de Servicios Escolares, posición a la que llega luego de haber concluido su periodo como director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, en dónde ahora despacha como tal la Doctora Mónica Lorena Sánchez Limón, fueron entregados por el rector Anaya Alvarado.

El ingeniero Torres Alexanderson, releva en el puesto al Mtro Manuel Aguilar González, quien renunció al cargo por motivos personales.