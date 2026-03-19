Entrega SSPT equipo táctico a la Guardia Estatal

-Con estas acciones se fortalecen las capacidades del personal operativo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 19 de 2026.- Acorde con en el compromiso del gobernador, Américo Villarreal Anaya de contar con una Guardia Estatal capacitada y equipada, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) entregó equipo táctico a las delegaciones regionales Frontera Grande, Reynosa y Matamoros.

Esta segunda entrega se realizó en el Complejo Estatal de Reynosa y desde este punto se repartirá a las delegaciones antes mencionadas.

El equipamiento consistió en chalecos, placas, cascos balísticos, y equipo complementario, que permiten fortalecer las capacidades del personal operativo, mejorando sus condiciones de servicio y respuesta.

Mediante esta dotación, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de seguir trabajando en la prevención y combate al delito.