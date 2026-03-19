Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Cambios en el gabinete es para mejorar

*Se van dos grandes del gabinete

Francisco Cuéllar Cardona y Vicente Joel Hernández Navarro, son dos grandes figuras de la política tamaulipeca, actual y futura. Sin duda alguna esos nombres se van a escuchar cada vez más fuerte y más frecuentemente. Cuéllar Cardona y Hernández Navarro, sonarán sobre todo por su lealtad y sus logros para el gobernador Américo Villarreal Anaya, no duden que serán citados mañana y pasado mañana también. Son dos grandes para recordar en el acontecer político tamaulipeco y allende las fronteras.

El espacio que deja Francisco Cuéllar Cardona y Vicente Joel Hernández Navarro no será fácil de cubrir, sus logros y sus obras los mantendrán vigentes todavía por buen tiempo. Vale la pena acordarse de ellos y de los apoyos que dieron. El gobernador tendrá ahora la oportunidad de exigir y escoger bien los elementos y los temas que considere necesario para los próximos dos años. Los cambios siempre servirán para mejorar.

¿Quién ocupa el lugar de Cuéllar?

Hay que destacar el nombramiento de Gerardo Algarín Hernández en la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, quien viene del Estado de Nayarit y su arribo a nuestro estado coincide con la visita que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quién andaba de gira de trabajo por esa entidad del Pacifico el pasado fin de semana, donde fue a supervisar programas sociales y sostener encuentro con mujeres y no se sorprenda que en este cambio en el área de Comunicación Social estuvo también la mano de Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador de Asesores de la mandataria nacional; tal vez por este conducto se tomó esta decisión en este cambio tan importante del gabinete americanista.

Gerardo Algarín Hernández, llega seguramente a reforzar el área de comunicación, fortalecer la difusión institucional y consolidar la cercanía entre el gobierno y la sociedad.

Perfil: Es consultor y estratega en comunicación política, originario de Nayarit, con experiencia previa en comunicación gubernamental.

El objetivo de su gestión es garantizar la transparencia y el flujo oportuno de la información pública en la administración de Villarreal Anaya.

Súper Asesores:

Vale la pena recordar que ya en Tamaulipas hemos tenido Súper Asesores en materia de Comunicación Social que trabajaban más en la Ciudad de México que en el estado, como el caso de Eduardo García Puebla, en el sexenio de Tomás Yarrington Ruvalcaba y Cuitláhuac Bazán Esquivel, en el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Este último metió las manos por parte del gobierno del estado para resolver algunas cosas y destacó mucho en las giras que tuvo el presidente López Obrador, enfrentando al gobierno local con la federación. Así que habremos de revisar con lupa los cambios que vienen para evitar abusos y malos entendidos. Esto no se vale, sobre todo por los sueldos que cobran estos asesores, que por cierto, no son tamaulipecos.

La presidenta CSP siempre con Américo

En su reciente visita a Pueblo Viejo, Veracruz, para celebrar el aniversario de la expropiación petrolera, quedó claro que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, muestra y confirma su respaldo al gobernador Américo Villarreal Anaya, por el solo hecho de escoger esta sede que se relaciona con el sur de Tamaulipas, pero además en esta ceremonia la presidenta nombró al consejo consultivo de asuntos petroleros, justamente en el momento en que se revisan los precios de los hidrocarburos con motivo de la guerra en Irán; nombrando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como su presidente. Esta medida seguramente dará a la presidenta Sheinbaum, respaldo y popularidad y todo esto se dio justo y frente al gobernador de Tamaulipas.

NOTAS CORTAS

1.- Hablando de cambios precisamente, en esta misma fecha se registraron también varios cambios importantes en la UAT, donde varios directores de facultades e institutos de investigación, fueron relevados por nuevos titulares que tendrán que continuar la tarea iniciada por el actual rector, el Médico Veterinario de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado. Sin duda se han registrado excelentes resultados los que deben continuar.

2.- Solo una pregunta:

¿Quién vendrá como representante del Ejecutivo Federal al próximo informe a celebrarse el lunes 23 de marzo?

Uno de ellos podría ser César Yáñez Centeno Cabrera, actual subsecretario de Gobernación como lo ha hecho en el vecino Estado de Nuevo León. Así que pendientes.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.