Sierra, ríos y tranquilidad, te esperan en Jaumave

-Disfruta de la naturaleza, ríos cristalinos y bosques de pino que te envuelven con tranquilidad para vivir la aventura

Jaumave, Tamaulipas.- Marzo 18 de 202.- En Jaumave te espera un destino lleno de montañas, ríos cristalinos, tradiciones que se respiran y sabores que conquistan el paladar, es uno de los rincones más especiales de Tamaulipas para vivir una Semana Santa inolvidable o simplemente desconectarte cualquier fin de semana.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas informó que Jaumave es un destino turístico ubicado cerca de Ciudad Victoria y es reconocido también por ser santuario de la guacamaya verde, una especie emblemática.

Explicó que en el recorrido por este hermoso lugar, se puede hacer una pausa en el Parador Turístico de “La Guacamaya”, el lugar ideal para tomar fotos, videos y disfrutar de los hermosos paisajes del altiplano tamaulipeco.

“Una verdadera joya natural es El Charco Azul, un rincón impresionante de aguas cristalinas rodeado de naturaleza, perfecto para relajarte, refrescarte y conectar con la tranquilidad del lugar”, refirió .

Muy cerca de ahí, también se encuentra El Ojito, otro paraíso natural que complementa esta experiencia única, en el lugar se cuenta con diversas opciones de hospedaje, entre ellas, el Hotel Villas del Charco Azul.

Además, pueden disfrutar de la cocina tradicional, y deleitarse con las tradicionales gorditas de Don Pedro, un lugar que por años han conquistado a locales y visitantes con ese sabor casero que no se olvida, con una gran variedad de guisos y mucho más.