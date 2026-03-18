Presentan evento ¡Vive La Pesca! en Soto la Marina

-Conciertos gratis, ambiente familiar, sol y playa y mucho más, te esperan del 2 al 4 de abril en el municipio de Soto la Marina

La Pesca, Soto la Marina.- Marzo 18 de 2026.- Vive la emoción de ¡Vive La Pesca! del 2 al 4 de abril en la hermosa playa La Pesca, donde podrás bailar al ritmo del Grupo La Leyenda, disfrutar en familia con Cupy el Payaso, sentir la adrenalina de la lucha libre y vivir tres días llenos de música en vivo, gastronomía, muestra artesanal, actividades recreativas, sol y mar, con entrada totalmente gratis.

Así lo informó, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas al sostener la primera reunión del Consejo Consultivo de Turismo en Soto la Marina.

Destacó que es un evento imperdible, organizado por la presidenta municipal Glynnis Jiménez Vázquez, con el apoyo de la secretaría, al participar en la presentación de la cartelera de conciertos gratis.

Es un ambiente 100% familiar, sol, mar, arena, diversión y buena vibra, con una gran serie de eventos, el 2 de abril: Los Luis y Julián Jr; Rigo y sus Teclados; DJ Pino Varela; Cupy el Payaso y Grupo Designado.

Mientras que, el 3 de abril estarán: Los Aferra2; Los Líricos JR; Los del Pueblo; DJ Pino Varela; Cupy el Payaso; Rigo y sus teclados y Lucha Libre.

Para cerrar con broche de oro, el 4 de abril con el Grupo La Leyenda; Sigma Norte; DJ Pino Varela; Cupy el Payaso; Show de Muñequitas y Centenario.

Mientras que en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Turismo en Soto la Marina para impulsar el desarrollo turístico del estado.

Los participantes reafirmaron el compromiso de fortalecer al sector y sumar esfuerzos entre gobierno, empresarios y sociedad civil para seguir trabajando en pro del turismo, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.