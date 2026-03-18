Lleva SEBIEN equipamiento de panadería a Bustamante

Bustamante, Tamaulipas.- Marzo 18 de 2026.- Con el objetivo de generar oportunidades económicas sostenibles y mejorar el ingreso familiar, la Secretaría de Bienestar Social hizo entrega de equipamiento para proyectos de panadería en los ejidos Las Antonias, Caracol y Plutarco Elías Calles, del municipio de Bustamante.

La titular de SEBIEN, Silvia Casas González, realizó esta gira de trabajo para hacer entrega de estos apoyos que provienen del programa “Impulsando tu Bienestar” (Proyectos Comunitarios), en una jornada de cercanía y de convivencia que congregó a las personas beneficiarias para la elaboración de pan.

Mencionó que, atendiendo las indicaciones de la política humanista y de cercanía con la gente que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, se crean oportunidades económicas con un enfoque colectivo que permite a las comunidades generar valor agregado, mejorar la competitividad de sus productos y servicios, y contribuir al desarrollo comunitario y regional.

En el ejido El Caracol se dieron cita autoridades y grupos productivos de la comunidad, encabezados por la presidenta municipal de Bustamante, Marisela Rodríguez González, donde todos juntos participaron en la elaboración de pan, en un ambiente colaborativo y de trabajo conjunto.

En esa comunidad, Casas González reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, de quien dijo: “nuestro gobernador ha reiterado su compromiso con el bienestar de las familias tamaulipecas; les envía estos equipos e insumos, que son oportunidades reales para el desarrollo comunitario”.

En las comunidades beneficiadas se hizo entrega de estos apoyos para iniciar la producción de pan, entre los que se cuentan hornos, batidoras, charolas, mesas de trabajo, anaqueles, básculas y utensilios necesarios, así como materias primas.

En esta jornada estuvieron presentes autoridades estatales, la delegada regional de SEBIEN, María Guadalupe Ramos Ramírez; habitantes de la comunidad; y María Guadalupe Mendoza Orozco, quien emitió un mensaje de agradecimiento a nombre de los grupos beneficiarios de los proyectos productivos.