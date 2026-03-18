Garantizan acceso universal a la Beca Rita Cetina con módulos de inscripción en escuelas de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 18 de 2026.- Con la finalidad de que todas las niñas y los niños que cursan su educación primaria en escuelas públicas en el estado tengan acceso a la “Beca Rita Cetina”, se han instalado módulos de inscripción en diversos planteles de la entidad, expresó Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica.

La subsecretaria, quien asistió en representación del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, invitó, junto a Nadia Ochoa, coordinadora de Becas para el Bienestar en la entidad, a las familias tamaulipecas que aún no han inscrito a sus hijas e hijos a hacerlo a más tardar el 19 de marzo para recibir este beneficio.

“Queremos que ningún niño se nos quede afuera; queremos seguir el lema de nuestra presidenta de la República: que ninguno se quede afuera y que ninguno se quede atrás”, puntualizó.

La funcionaria recordó que lo pueden hacer a través de la página web: www.becaritacetina.gob.mx, así como de manera física mediante el Formato Único para Beneficiarios de Educación Básica (FUBEB), a través de los módulos instalados en escuelas y los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDE), entre otros espacios públicos.

“Tenemos otros 48 módulos; miren, tenemos no solamente escuelas, auditorios municipales, casas de la cultura; también el Centro de Convenciones El Mundo Nuevo, en Matamoros, y las instalaciones del Banco del Bienestar nos están apoyando en este sentido”, añadió.

Agradeció de manera especial a las y los maestros, así como a las y los directores de las diferentes instituciones educativas, por sumarse a esta relevante tarea y garantizar que todas las y los estudiantes de primaria reciban este beneficio económico, que consiste en 2 mil 500 pesos bimestrales, principalmente orientados a la compra de uniformes y útiles escolares.

De los Reyes Vázquez resaltó el impacto positivo que tiene la beca en las familias con mayor número de hijas e hijos y en aquellas en situación de mayor vulnerabilidad económica. “Cuando una familia tiene 3 niños, pues son 7 mil 500 pesos, que les ayudará para comprar sus uniformes y sus útiles escolares. Les pedimos que no dejen de registrar a sus hijas e hijos en este programa tan benéfico”, enfatizó.

Mencionó que, de los aproximadamente 298 mil estudiantes de nivel primaria de escuelas públicas en el estado, se han inscrito alrededor del 64 por ciento, y que esperan que, en los días que restan, se inscriba la mayor parte de quienes faltan.

Destacó que todos estos beneficios al sector educativo son posibles gracias al compromiso con la educación de las y los mexicanos y tamaulipecos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Américo Villarreal Anaya.