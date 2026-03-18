Garantiza Salud atención oportuna, traslados y servicios médicos de urgencias a través del CRUM

-Con el firme respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya se contratará personal con experiencia de Cruz Roja y se comprarán más ambulancias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 18 de 2026.- La Secretaría de Salud garantizó la atención y servicios médicos a través de sus bases de urgencias y atención prehospitalaria, dijo el director general de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza, Carlos González Castro, al dar a conocer la contratación de personal de Cruz Roja para fortalecer al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) con el total respaldo del gobernador del estado.

González Castro, anunció también que por indicación del doctor Américo Villarreal Anaya, se estableció la coordinación con Protección Civil del estado para las acciones que se pondrán en marcha en la próxima temporada de asueto y garantizar así una atención médica oportuna y de calidad a los vacacionistas.

En relación al servicio ordinario de urgencias que se ofrece a los tamaulipecos explicó que el CRUM, cuenta con ambulancias, personal y aeronaves que el jefe del ejecutivo puso al servicio de la población para absorber cualquier emergencia médica y traslado prehospitalario, y no solamente se realizará la incorporación del personal de la Cruz Roja, sino también se incrementará el número de ambulancias.

Dijo que dentro del fortalecimiento del CRUM, el gobernador autorizó la compra de 10 ambulancias más y realiza la gestión para que durante el transcurso del año se realice la adquisición de otras 20 a través de la Beneficencia Pública.

“Por lo pronto y por indicación del gobernador del estado, ya se inició el proceso para la selección de las personas que reúnen el perfil y que estén debidamente capacitados para laborar en el CRUM, de los cuales se está hablando de unos 50 trabajadores para ser contratados a la brevedad, por tiempo ilimitado y que cubran los servicios de emergencias en todo el estado”, dijo.

En lo que se refiere al “Operativo de Semana Mayor”, señaló que este trabajo se realizará en coordinación con Protección Civil y los Ayuntamientos y se instalarán puestos de auxilio carreteros cada 50 kilómetros como lo ha indicado el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Tenemos 21 ambulancias operando en todo el estado, un helicóptero y una avioneta para los traslados de urgencias y en Victoria ahorita operan siete ambulancias, tres por turno, más una de Protección Civil; y ya tenemos bases operativas en Tampico, Reynosa y cinco bases alrededor del estado como Palmillas, Jiménez, Soto la Marina, Aldama e Hidalgo y todas están operando bajo el régimen del CRUM y algunos con personal contratado por los municipios”, concluyó.