El Rector Dámaso Anaya fortalece su gabinete en la UAT con nuevos nombramientos

Ciudad Victoria, Tam.- 18 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las funciones sustantivas de la institución, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, entregó nombramientos a integrantes de su gabinete, reafirmando su compromiso con la construcción de una administración eficiente y alineada a los retos actuales de la educación superior.

Como parte de estas designaciones, el rector nombró a la Dra. Evelia Reséndiz Balderas como encargada de Despacho de la Secretaría de Investigación y Posgrado, quien es licenciada físico-matemática egresada de la UAT, con maestría y doctorado en ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el CINVESTAV-IPN; además, se ha desempeñado como docente en licenciatura y posgrado, e investigadora en el Cuerpo Académico de Innovación Educativa de esta casa de estudios.

Por otra parte, el rector Dámaso Anaya entregó al Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas el nombramiento de director general de Servicios Escolares, quien asume este cargo luego de su gestión como director de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV).

Delgado Rivas cuenta con una amplia trayectoria como profesor-investigador, además de participar en cuerpos académicos enfocados en el desarrollo regional, con producción académica en publicaciones, libros y congresos nacionales e internacionales.

En este mismo marco de fortalecimiento institucional, el rector nombró al Ing. José Torres Alexanderson como encargado de Despacho de la Secretaría de Comunicación y Difusión.

En su perfil profesional, el ingeniero Torres Alexanderson se ha desempeñado como titular de la Coordinación de Análisis de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de Tamaulipas, con una amplia experiencia en el diseño e implementación de estrategias digitales, desarrollo web, redes sociales, programación y marketing, lo que permitirá consolidar una comunicación efectiva, cercana y estratégica, orientada a fortalecer la identidad universitaria, ampliar el alcance institucional y consolidar el vínculo con la sociedad.

En su oportunidad, el rector Dámaso Anaya Alvarado expresó su plena confianza en quienes hoy asumen estas responsabilidades, convocándolos a desempeñar sus funciones con un alto sentido de compromiso institucional, ética profesional y responsabilidad social, en congruencia con los principios que rigen a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.