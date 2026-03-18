Continúan labores para el control y liquidación de incendio forestal en el Cerro El Tepozán

Bustamante, Tamaulipas.- Marzo 18 de 2026.- El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, dirigida por Luis Gerardo González de la Fuente, y en estrecha coordinación con autoridades federales y municipales, informó que se mantienen activas las labores de atención y combate del incendio forestal registrado en el Cerro El Tepozán.

De acuerdo con el reporte más reciente, el siniestro presenta un 70 por ciento de control y un 60 por ciento de liquidación, resultado del trabajo coordinado de 128 elementos pertenecientes a diversas dependencias, entre ellas la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, instancias estatales y municipales, así como voluntarios.

El Centro Estatal de Manejo del Fuego informó que la superficie afectada es de aproximadamente 200 hectáreas, con predominio de vegetación de matorral desértico rosetófilo.

El titular de Protección Civil Estatal, destacó que, por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevó a cabo un sobrevuelo de valoración como parte de la estrategia operativa, lo que permitió identificar los frentes activos, accesos y el comportamiento del incendio, fortaleciendo así la toma de decisiones para su atención en campo.

Asimismo, reiteró que el Gobierno del Estado mantiene una coordinación permanente para atender de manera oportuna este tipo de emergencias.

Finalmente, se exhorta a la ciudadanía a evitar acercarse a la zona afectada y a atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, con el fin de no entorpecer las labores operativas y prevenir riesgos.