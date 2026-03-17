Recibe Guardia Estatal capacitación intensiva en derechos humanos

-La ponencia estuvo a cargo de la CNDH y CODHET y fue impartida en la USJT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 17 de 2026.- Ante un auditorio aproximado de 200 policías de la Guardia Estatal, el facilitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mario Isaías Torres, impartió una capacitación intensiva centrada en cuatro ejes: Derechos Humanos; Función Policial; Legalidad y Seguridad Jurídica; y Uso de la Fuerza.

‘’Es importante que las distintas instituciones públicas y dentro de ellas la institución policial también conozca el marco de actuación para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de la ciudadanía’’, declaró el ponente perteneciente a la Dirección de Servicios Educativos de la Secretaria Técnica del Consejo Consultivo de la CNDH.

La capacitación fue impartida en el Auditorio de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) y contó con una duración aproximada de cuatro horas.

La inauguración contó con la presencia del rector de la USJT, Jorge Lumbreras Castro; la coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), Sandra De la Rosa Guerrero; y el director de lo Normativo Administrativo de la Coordinación General Jurídica de la SSPT, Ricardo Puebla Ballesteros.