Promueve SEBIEN la igualdad sustantiva

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 17 de 2026.- Como reflejo de la defensa y promoción de la igualdad sustantiva que realiza el gobernador Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas, se llevó a cabo la capacitación de servidoras y servidores públicos denominada “Empoderamiento y Paridad: Transversalidad de Género en la Administración Pública”, en el marco del fortalecimiento institucional que realiza la Secretaría de Bienestar Social.

La titular de SEBIEN, Silvia Casas González, informó que, a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento y Participación Social, se realizó esta actividad impartida por las especialistas en el tema, Dra. Verónica Mireya Moreno Rodríguez y Dra. Olga Nacori López Hernández, en el auditorio “Alberto López”, del Centro Cultural Tamaulipas.

Al mencionar que la igualdad también se construye desde el servicio público, precisó que, a través de la Dirección de Inclusión e Igualdad Social de la SEBIEN, se llevan a cabo talleres y conferencias de manera sistemática relativas a fortalecer la sensibilización, el conocimiento y la aplicación de los principios de igualdad, no discriminación, respeto a la dignidad de las personas y responsabilidad institucional.

En esta ocasión se abordó la igualdad sustantiva, que se refiere a la equidad real en todas las áreas de la vida, y se reflexionó sobre la importancia de hacerla efectiva en el servicio público, explicó Casas González, quien añadió: “tenemos un buen ejemplo del compromiso con la igualdad sustantiva que tiene este gobierno, que reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres”.

En ese sentido, mencionó, entre otras acciones gubernamentales, la creación de Centros de Mujeres, así como de oficinas de protección jurídica y la promoción de la igualdad en todos los ámbitos y para todas las personas.

Subrayó que la igualdad sustantiva en el servicio público se refiere a la promoción de la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, eliminando barreras que impiden el ejercicio pleno de sus derechos.

En México, la Ley General para la Igualdad Sustantiva busca regular y garantizar estos principios en el ámbito público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la paridad de género, puntualizó.