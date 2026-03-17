Inicia SST trabajos preventivos para la “Temporada de Calor 2026”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 17 de 2026.- Con el pronóstico de que se registren de 4 a 5 olas de calor en territorio tamaulipeco y que en promedio duren de 5 a 7 días, la Secretaría de Salud dio inicio a los trabajos de prevención para la Temporada de Calor 2026, con el curso de capacitación dirigido al personal de salud que se encuentra en contacto directo con el paciente.

El Director General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Gabriel de la Garza Garza, dio el arranque formal a los trabajos que se desarrollarán durante el periodo de temporada de calor que inicia el 22 de marzo y concluye el 18 de octubre de 2026, en donde también se exhorta a la población a tomar precauciones para reducir riesgos y daños a la salud ocasionados por las altas temperaturas que se presentan en primavera-verano.

“Cada año, la temporada de calor representa un desafío importante para la salud pública y en nuestro estado, las altas temperaturas favorecen la aparición de padecimientos como golpe de calor, deshidratación, agotamiento por calor y enfermedades gastrointestinales, afectando a quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, para ello el doctor Américo Villarreal Anaya, impulsa acciones y políticas públicas orientadas a fortalecer los servicios, ampliar las estrategias de prevención y garantizar una atención digna y oportuna para la población”, destacó de la Garza Garza durante su discurso.

Dijo que, este curso de “Capacitación de Temporada de Calor 2026” forma parte de la actualización continua del personal de salud, y se convierte en una herramienta fundamental para fortalecer la detección oportuna de signos de alarma, mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud, permitiendo actuar con mayor eficacia para proteger a la población ante los efectos de las altas temperaturas.

Fueron unos 650 trabajadores de la salud concentrados en los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, quienes de manera virtual, recibieron en una primera etapa las estrategias que deben implementar en las unidades médicas para prevenir las enfermedades diarreicas y su complicación que es la deshidratación, o la insolación que pudiera desencadenar en golpe de calor.

Al evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Excelencia de la UAT, se contó con la asistencia del coordinador Estatal de Servicios Públicos de Salud IMSS Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño; la Directora General de Enfermería, Irma Barragán Alvarado; el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz; el Coordinador Estatal del Servicio Nacional de Salud Pública en Tamaulipas, Raúl Ernesto Huidobro Guevara; así como los directores de los 12 Distrito de Salud para el Bienestar, autoridades sanitarias del IMSS, IMSS -Bienestar, ISSSTE, Fundación BEST y el Sistema DIF.