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Inicia DIF Tamaulipas la primera entrega de canastas alimentarias en los 43 municipios del estado

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Ciudad Mante, Tamaulipas.- Marzo 17 de 2026.- Con el compromiso de fortalecer la alimentación y el bienestar de las familias tamaulipecas, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, dio inicio a la primera entrega de canastas alimentarias del año en los 43 municipios de la entidad.

A través de los programas Voluntad de Ayudar a las Familias y Voluntad de Ayudar en los Primeros 1,000 Días y Primera Infancia, se beneficia a 63 mil 913 personas, quienes forman parte de los grupos de atención prioritaria en el estado.

Estas acciones contribuyen al acceso y consumo de alimentos nutritivos e inocuos, mediante la entrega de insumos con criterios de calidad nutricia. Además, se complementan con orientación y educación alimentaria, así como con mecanismos de aseguramiento de calidad, promoviendo una mejor alimentación y el ejercicio del derecho universal a una vida digna.

El programa Voluntad de Ayudar a las Familias atiende actualmente a 63 mil 113 personas registradas en el padrón de beneficiarios. Está dirigido a personas con discapacidad, personas mayores, quienes enfrentan condiciones de mala nutrición, educadoras y educadores comunitarios de CONAFE, personas con enfermedades terminales y familias con ingresos iguales o menores a los establecidos por el CONEVAL.

Por su parte, el Programa Voluntad de Ayudar en los Primeros 1,000 Días y Primera Infancia beneficia a 800 personas, entre ellas mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niñas y niños de seis meses a cinco años once meses de comunidades rurales, urbanas o indígenas con alto y muy alto grado de marginación. También incluye a población atendida en centros de cuidado infantil del DIF y servicios de CONAFE.

Los apoyos alimentarios incluyen productos básicos como harina de maíz nixtamalizado, arroz, avena, frijol, lenteja, garbanzo, atún, leche descremada, verduras y frutas, seleccionados para complementar la alimentación de las familias beneficiarias.

Con estas acciones, las y los Mensajeros de Paz fortalecen la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) 2026, impulsando una atención cercana, con humanismo y empatía.

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