Impulsan evaluación reproductiva de sementales caprinos en Jaumave

Jaumave, Tamaulipas.- Marzo 17 de 2026.- Con el objetivo de mejorar la productividad y la calidad genética del hato caprino en la entidad, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Dirección de Fomento Pecuario, llevó a cabo una evaluación reproductiva de sementales caprinos pertenecientes a productores que participan en los grupos de extensionismo pecuario.

El director de Extensionismo Pecuario, Eduardo Maraboto Martínez, en representación del titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, explicó que esta actividad forma parte de las acciones de acompañamiento técnico que se brindan a los caprinocultores, con el propósito de asegurar que los sementales utilizados en los hatos cuenten con las características necesarias para garantizar una adecuada eficiencia reproductiva.

Detalló que durante la evaluación se revisan diversos aspectos del macho caprino para determinar si es un buen reproductor. Entre las pruebas realizadas se incluye la obtención de una muestra de semen mediante eyaculación, la cual es analizada en microscopio para evaluar parámetros que permiten pronosticar la calidad y eficiencia reproductiva del contenido seminal. Asimismo, se realiza una revisión física completa del animal para verificar su estado sanitario y reproductivo.

Estas acciones se desarrollan en comunidades como Plan de Ayala, Independencia y San Juan de Oriente, donde especialistas realizan las evaluaciones directamente en los hatos de los productores. Maraboto Martínez señaló que el propósito de este diagnóstico es seleccionar a los sementales con mejores características para posteriormente impulsar procesos de inseminación en las cabras, lo que permitirá mejorar la genética del hato caprino.

Agregó que estas actividades se derivan del programa de caprinocultura que impulsa la dependencia, el cual contempla también la aplicación de la técnica conocida como “flushing”, que consiste en proporcionar a las cabras un alimento concentrado de alta calidad energética. Esta práctica ayuda a corregir el balance energético negativo que presentan los animales durante la temporada invernal y estimula su sistema reproductivo, favoreciendo mejores resultados en la reproducción.

El funcionario informó que el grupo de caprinocultores atendido está conformado por 32 productores, quienes en promedio cuentan con alrededor de 20 caprinos cada uno, por lo que estas acciones permitirán fortalecer la productividad de sus unidades de producción.

Finalmente, indicó que este tipo de evaluaciones y asistencia técnica se continuará implementando en la región y en municipios como Jaumave, Miquihuana, Bustamante y Tula, donde la Secretaría mantiene grupos de atención dentro del programa de extensionismo pecuario caprino, con el objetivo de impulsar el desarrollo y la competitividad de la caprinocultura en Tamaulipas.