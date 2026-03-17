Gestiona SET apertura de consultorios del ISSSTE en sus instalaciones

Ciudad Victoria, Tam..- Marzo 17 de 2026.- Con la finalidad de brindar un servicio más cercano y de mejor calidad al sector educativo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) abrirá consultorios en algunos espacios dentro de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), informó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

Explicó que, como la mayor parte del gremio magisterial se encuentra afiliado a este instituto de seguridad, por gestiones del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el respaldo de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, y Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, se decidió la instalación de estos espacios de salud.

“Estos consultorios van a tener 20 metros cuadrados, van a operar totalmente por el ISSSTE, va a haber lo que se le llama medicina primaria, familiar o básica; es decir, no son consultorios de especialidad, pero la idea es que los maestros, pero también las y los derechohabientes que no sean maestros, pudieran asistir ahí a tener su consulta”, puntualizó.

Indicó que, en máximo tres meses, se presentará al ISSSTE una propuesta con los lugares en donde se ubicarán estos consultorios, pero que muy probablemente se encontrarán en las oficinas centrales de la SET, en la Calzada Luis Caballero, y en la Torre José López Portillo, en el bulevar Praxedis Balboa, en Ciudad Victoria. Además, se analiza la posibilidad de instalarlos en los CREDES de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Madero y Altamira.

“Es una estrategia para los 32 estados, nosotros levantamos la mano, fuimos (Tamaulipas) de los primeros. Es una gran noticia para los maestros, que haya más consultorios ya es una gran noticia, y que para los maestros estos consultorios estén dentro de la estructura educativa es una gran noticia, y que estos consultorios tengan personal médico calificado para atención primaria, tengan medicamentos y tengan atención de calidad, pues va a ser una gran cosa”, enfatizó.

Compartió que otra opción que por el momento se explorará sería la instalación de una clínica de aproximadamente 70 metros cuadrados, con mayor capacidad de atención. “Ese dijo (Martí Batres): los que levanten la mano, que tengan el lugar, lo andamos buscando dentro de la estructura educativa; ya sería como una clínica chiquita, no de especialidad, pero también con un poquito más de atención, lo estamos buscando”, resaltó.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado que, bajo el liderazgo de Américo Villarreal, impulsa acciones que impacten positivamente la labor y la calidad de vida de los miles de trabajadoras y trabajadores que forman parte del sector educativo en la entidad.