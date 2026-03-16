Supera Tamaulipas la meta de recaudación prevista para los meses de enero y febrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 16 de 2026.- Bajo el liderazgo del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y como resultado de una estrategia financiera basada en disciplina, transparencia y mejora continua del servicio público, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, anunció que la recaudación estatal acumulada durante los meses de enero y febrero alcanzó 2,977,723,673 pesos, superando en un 8.3% lo previsto en la Ley de Ingresos 2026.

Indicó que este desempeño refleja no solo una administración responsable de los recursos públicos, sino también la confianza de las y los contribuyentes en el buen manejo del presupuesto y en una gestión que prioriza el cumplimiento voluntario, el orden administrativo y una atención cada vez más eficiente.

Puntualizó que en este resultado destacan rubros clave por su aportación y por el cumplimiento por encima de la meta programada. El Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado registró ingresos por 1,413,802,992 pesos, lo que representa un 9.5% por encima de lo presupuestado, confirmando la solidez del dinamismo económico y la mejora en la capacidad recaudatoria sin incrementar cargas, sino fortaleciendo procesos.

Asimismo, los Servicios para el Control Vehicular alcanzaron una recaudación de 772,594,204 pesos, superando en 13.5% la meta prevista, resultado asociado a una mejor operación en ventanillas, mayor eficiencia en trámites y el paquete de beneficios fiscales orientados a facilitar el cumplimiento, cuidando la economía de las familias tamaulipecas.

De igual forma, los Servicios prestados por Organismos Públicos Descentralizados reportaron ingresos por 131,083,446 pesos, con un resultado 14.9% superior a lo contemplado, lo que evidencia el fortalecimiento de procesos de cobro, regularización y modernización administrativa en diversas dependencias del sector público estatal.

Por último, dijo que la Secretaría de Finanzas refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la recaudación con criterios de legalidad y eficiencia, para que cada peso captado se traduzca en mejores servicios, infraestructura y bienestar para las familias de Tamaulipas, en línea con la visión humanista del Gobierno del Estado.