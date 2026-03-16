Inauguran en el Museo de la Ciudad de México la exposición “Cartografías del color”, de la tamaulipeca Margarita Morales

CDMX.- Marzo 16 de 2026.- Con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, la artista plástica Margarita Morales inauguró en el Museo de la Ciudad de México su exposición denominada “Cartografías del color. Huellas de un territorio intangible”, la cual permanecerá abierta al público hasta el 31 de mayo de 2026.

La muestra fue inaugurada el 14 de marzo ante una gran cantidad de visitantes que llenaron el patio central del inmueble colonial. La exhibición propone un diálogo visual donde la abstracción y el cromatismo se convierten en herramientas para narrar la experiencia del desplazamiento y la construcción de la identidad desde la memoria.

En compañía de la titular de la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México, Iris Francioli Villa, Héctor Romero – Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), reafirmó el compromiso del gobernador Américo Villarreal por difundir el trabajo de los artistas tamaulipecos.

“Margarita es una mujer mantense que ha llegado con su arte a instancias nacionales e internacionales”, señaló.

“A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, gracias Margarita por creer en el arte como un medio para expandir la conciencia y proponer caminos para reflexionar sobre la memoria, la identidad, nuestra historia; individual y colectiva y la libertad expresiva”, agregó el titular de cultura en Tamaulipas.

Por su parte, la artista explicó que las obras tienen una coherencia entre sí, con colores cromáticos y las texturas una sobrepuesta a la otra, evocando la migración.

“Yo he vivido mucho fuera de México, en diferentes continentes, por lo que yo creo que lo llevo dentro porque en el extranjero siempre me dicen que represento a México con los colores”.

SIMBOLISMO Y RETROSPECTIVA

Integrada por 11 cuadros de mediano formato y una pieza monumental, la obra de la artista originaria de Tamaulipas —y actualmente radicada en Alemania— utiliza capas de color y texturas superpuestas para simbolizar las huellas que deja el viaje a través de diferentes continentes.

Durante la ceremonia inaugural, José Manuel Rodríguez Ramírez, Director de la Red de Museos de la Ciudad de México, enfatizó la relevancia de albergar la obra de Morales en un recinto de gran valor histórico y reafirmó el compromiso institucional por fomentar espacios equitativos.

La exposición presenta una colección que es el resultado de 25 años de investigación pictórica de Morales.

El curador de la muestra, Gabriel Tagle Petrone, destacó que esta nueva versión de la exposición profundiza en las implicaciones políticas y de derechos humanos ligadas al tránsito humano. A diferencia de las lecturas tradicionales, aquí el cromatismo no se limita a ser un adorno estético, sino que organiza un sistema abierto de conexiones donde no existen jerarquías, permitiendo que el espectador se sumerja en una experiencia visual dinámica.

“Aquí el color no funciona como un ornamento ni como simple recurso expresivo. El color organiza relaciones. Cada pintura abarca un campo donde distintas zonas programáticas se conectan, se separan y vuelven a encontrarse”.

“Cartografías del color. Huellas de un territorio intangible” puede visitarse en el recinto ubicado en la calle José María Pino Suárez 30, en el Centro Histórico. El horario de atención es de martes a domingo.