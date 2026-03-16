Anuncia Sectur agencias participantes en las Rutas del Fútbol en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 16 de 2026.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas (Sectur) dio a conocer las agencias de viajes y touroperadores que se han integrado a la oferta de Las Rutas del Fútbol, una iniciativa diseñada especialmente para aficionados al balompié y sus acompañantes que visitarán el estado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas informó que las rutas planteadas van desde el turismo de naturaleza, sol y playa, entre otras opciones más.

Entre las agencias participantes están: 360 Travel Agency; Agencia de Viajes Jaibos Tour TMA; San José Turístico; Pic Travel-Agencia de Viajes y Bustrain Global S.A. de C.V, entre otras.

El funcionario estatal recordó que se ofrecen estancias desde una a tres noches para los aficionados y sus acompañantes, en los destinos de Monterrey, Nuevo León, así como de la Ciudad de México.

Sin rutas trazadas para aprovechar al máximo su estancia en los destinos turísticos de Tamaulipas, con recorridos por las zonas más emblemáticas desde Playa Miramar, Tampico, Aldama, Gómez Farías, Soto La Marina, Mante, Ocampo, el pueblo mágico de Tula y Ciudad Victoria.

“Las rutas son para explorar rincones emblemáticos donde late la esencia de un estado único, su historia profunda, tradiciones que abrazan el alma, sabores que conquistan el paladar y por encima de todo, la calidez sincera de nuestra gente”, refirió el funcionario estatal.