POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Sin protección eficiente la presidenta Sheinbaum

Un nuevo incidente, pone en tela de duda la seguridad que proporcionan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta vez fue una pequeña lesión en un ojo al picarlo accidentalmente, lo que preocupa no es lo ocurrido, sino las circunstancias, las facilidades para acercarse a ella con todas las consecuencias que pueda usted imaginar. No existe un cinturón de seguridad, que limite las proximidades con la jefa de la Nación, la puerta está abierta para que ocurra lo impensable.

En su gira por Ixtlán del Río en el estado de Nayarit, le picaron el ojo izquierdo, el incidente ocurrió cuando saludaba a los asistentes a un evento que se desarrolló bajo la temática del “Mes de la Mujer”, y alguien se le acercó para entregarle un obsequio, mismo con el que invadió la zona ocular de la mandataria.

Usted dirá que fue un detalle menor, aunque siendo un área tan sensible, provocó irritación inmediata del ojo y lagrimeo, pero pudo haber sido un acto de otras dimensiones. Por lo pronto, pone de manifiesto que cualquiera se le puede acercar, tocarla, abrazarla como lo hemos visto en videos, pero sin un cordón de seguridad como el tradicional, que ha protegido a sus antecesores titulares del Poder Ejecutivo.

Esos tumultos, hablan de la simpatía que el pueblo tiene hacia su mandataria, pero son un riesgo, que pueden ser el escenario de algo lamentable.

Queremos pensar que no es una cadena de eventos, que en algún momento van a confirmar ineptitud anunciada, que no se corrigió, ¡vaya usted a saber por qué!

Hace 4 meses y medio aproximadamente, un hombre identificado como Uriel “N”, bajo los influjos del alcohol abrazó por la espalda a la presidenta Sheinbaum, lo que se consideró como un acto de acoso, y al igual que ahora quedó demostrada la inexistencia del cordón de seguridad que debe existir para proteger, no a la mujer, sino a la institución que representa.

Históricamente los presidentes siempre fueron muy protegidos, insistimos, por la institución que representa. Incluso los secretarios de gabinete, no todos, pero sí algunos han sido resguardados debidamente.

Le cuento rapidito, siendo estudiante de periodismo visitamos al secretario de Educación en el echeverrismo, el Ing. Víctor Bravo Ahuja, que posteriormente fue nuestro padrino de generación. Logramos que nos recibiera porque era tío de una compañera de generación, Rosa María Bravo Ahuja; para poder ingresar a su despacho nos revisaron las cámaras fotográficas, que eran profesionales, les fue retirado el lente, para verificar que no fuera ahí escondido algún artefacto peligroso. Igualmente, bolsos y maletines donde llevábamos tripiés, lentes, filtros y otros complementos para las cámaras, fueron inspeccionados.

Si eso ocurría con estudiantes debidamente acreditados y una de ellos hasta emparentada con el secretario de Educación, puede usted imaginarse los protocolos a seguir en cualquier institución pública de ese nivel. Por eso nos extraña, la ligereza con la que se trata la seguridad de la presidenta Sheinbaum, ojalá no tengamos nada que lamentar. Sería muy triste escribir en este mismo espacio un “se los dije”.

TAMAULIPAS SE QUEDA SIN CRUZ ROJA. – La institución que ha prestado grandes servicios a México, está a punto de desaparecer en varios estados del país, y en el caso de Tamaulipas observa una situación crítica, que por lo pronto le ha obligado a suspender labores en la delegación de Tampico, Altamira, Cd. Victoria, Llera, Soto la Marina, Tula, Xicoténcatl, Aldama, entre otros municipios, con impacto en sus servicios de emergencia y ambulancias ante la falta de fondos financieros; No hay recursos suficientes para gasolina, mantenimiento de las unidades e insumos médicos, y el pago de salarios.

Fundada en el “porfiriato” en febrero de 1910, por decreto del presidente Porfirio Diaz, proporcionó atención médica emergente y ayuda humanitaria a lo largo y ancho del país. Esta institución jugó un importante papel en la asistencia de atención médica, sobre todo en eventos de alto riesgo, en incendios, desplome de edificios, fue el caso del sismo de la Cd. México en septiembre de 1985.

Por otra parte, no se descartan irregularidades administrativas en algunas delegaciones, actualmente la sede nacional mantiene en revisión las finanzas en algunos puntos geográficos. La institución ha logrado sobrevivir hasta ahora, a través de convenios con otras instituciones, pero particularmente por los donativos ciudadanos, sin embargo, esto no la protege de estar en una situación de vulnerabilidad financiera.

También enfrenta otra realidad, sus cuotas de recuperación son prácticamente iguales a las de Don Simi, y estas se encuentran dispersas en todos los puntos de la ciudad, son más accesibles por su ubicación, quizá a eso se deba su declinar, pero aún le quedan los servicios de ambulancia, donde sobrevive, aunque con competencia. En fin, desde nuestro punto de vista, ha dejado decaer sus campañas de colectas voluntarias en las calles, y las visitas a instituciones. Por otra parte, los gobernantes de los últimos tiempos, no han tenido una relación cercana y de colaboración como se observó en otros tiempos.

Por ahora el tema se hizo público en la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal del Puerto Jaibo, ahí el regidor panista, Món Marón espetó: Tampico no puede quedarse sin Cruz Roja.

Nosotros agregamos, esto no es exclusivo para Tampico, puede ser extensivo a otros municipios tamaulipecos, urge una estrategia, a iniciativa de sus directivos que son privados, para que busquen el apoyo de las instituciones públicas, no sólo las del sector salud, sino las de la Secretaría General de Gobierno por lo que tiene que ver en temas de Protección Civil, la cuestión es sentarse a la mesa a buscar una solución, pero no puede ser que esa institución zozobre por falta de iniciativas de rescate o de supervivencia institucional.

ZONA RURAL VICTORIA RECIBE APOYOS ALIMENTARIOS. – Esta vez fue el ejido La Misión, quien recibió al alcalde Eduardo Gattás Báez y su equipo de trabajo, quienes arribaron para poner en marcha el Programa de Apoyos Alimentarios 2026. Vecinos del lugar se reunieron para agradecer al edil su interés en acercarles no sólo estos artículos comestibles, sino por hacer patente su solidaridad con ese sector.

Fueron alrededor de 250 familias, encabezadas por el presidente ejidal Mario Maldonado y María Turrubiates como beneficiaria, quienes dieron cordial bienvenida a la comitiva al tiempo que patentizaron su reconocimiento por los apoyos proporcionados.

En la comitiva que acompañó al alcalde, estuvieron el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva y personal de la Secretaría de Desarrollo Rural. En esa ocasión el jefe edilicio expresó que, en el gobierno municipal, “queremos estar cerca de nuestra gente y responder a sus necesidades”.

Gattás reconoció en ese clima, “la existencia de historias de trabajo, esfuerzo y de amor por la tierra que pertenece a la Capital y Corazón de Tamaulipas”. Por su parte, un ama de casa agradeció a los beneficiarios para los ejidos La Presa, La Libertad y Sabinos Unidos, y expresó que “además del apoyo alimentario que representa la comida sobre la mesa, es esperanza y tranquilidad al saber que no estamos solos”.