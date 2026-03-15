Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Voto para Sheinbaum: Canturosas

Un voto valioso para el futuro de Tamaulipas lo dio el ex alcalde y actual diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, que a pesar de que su bancada (PVEM) votó en contra de la reforma presidencial, él se mantuvo a favor de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Es un voto valioso toda ves que la que se respaldaba era la postura de la presidenta en relación a la composición del sistema politico mexicano en próximos años, lo que será sin duda lo que va a derivar tanto en las cámaras legislativas como en la presidencia de la Republica y en las gubernaturas de los estados. En una palabra, el voto de Canturosas es a favor del pluralismo de una democracia en el país que se va a sostener con la presencia de varios partidos y no solo de uno.

Todo esto se vera en Tamaulipas con elecciones en las que participen varios partidos y en las que ganen unos y pierdan otros. De esta manera en 2027 no todo será para Morena, habrá posiciones y triunfos de otros partidos, pero cada candidato tendrá que luchar por sus votos; esa era la postura de Claudia Sheinbaum que respaldó en este caso Carlos Enrique Canturosas Villarreal, diputado federal del Verde por Nuevo Laredo y seguramente en el futuro le dara la razón y una recompensa importante.

NOTAS CORTAS

1.- Plan B. Este lunes 16 de marzo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reformas constitucionales para poner tope a los gastos de diputados locales, regidores y del Senado y lo evaluará también para la Cámara de Diputados, con lo cual se obtendrían al menos 4 mil millones de pesos para atender necesidades de la gente en estados y municipios de todo el país.

2.- Desde el tercer piso de Palcio de Gobierno me informan, que todo esta listo par el próximo 23 de marxo cuando el gobernador Americo Villarreal Anaya, informe a detalle ante la sociedad tamaulipeca sobre los avances de su 4to año de Gobierno. Evento que se llevará a cabo en el Polyforum Victoria en punto de las 13:00 horas del dia. Por supuesto que por ahí estaremos presentes para informar.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.