Supervisa CENAGAS, SEDENER y CENAM avances del Complejo Procesador de Gas Burgos en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Marzo 14 de 2026.- Como parte de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de los objetivos trazados por el gobernador Américo Villarreal para realizar inversiones estratégicas en beneficio del país, es que se da la coordinación entre el Centro Nacional de Control del Gas Natural, CENAGAS, y el Centro Nacional de Metrología, CENAM, para la actualización de infraestructura que permita aumentar las capacidades en materia de gas natural dentro del Complejo Procesador de Gas Burgos, ubicadas en Reynosa, Tamaulipas.

Así, el Director General del CENAGAS, Cuitláhuac García Jiménez junto al secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez y Roberto Arias del CENAM, supervisaron el Complejo Procesador de Gas Burgos para avanzar en los trabajos de adecuación de la infraestructura.

Durante el recorrido el director del CENAGAS, Cuitláhuac García, señaló que, estas obras son parte del compromiso de la presidenta en mejorar e incrementar las capacidades en materia energética, donde en el complejo de Gas Burgos se enfocará en la ampliación en el patrón de medición, obras que se estiman con una inversión de más de 100 millones de pesos.

El Secretario Walter Julián Ángel destacó que, con las inversiones que se desarrollan en petróleo, gas, electricidad y biocombustibles, se busca crear capacidades nacionales en apuesta para el futuro energético de México.

Roberto Arias, del Centro Nacional de Metrología comentó que, con el apoyo de las autoridades locales y estatales, se dan todas las condiciones para que el proyecto avance.