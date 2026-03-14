POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Caso del hospital infantil, llegó a La Mañanera

En torno a los acontecimientos que se le imputan a Fernando Antonio “G”, hoy vinculado a proceso, y que se refiere a los casos de “posibles” abusos sexuales cometidos a doctoras del Hospital Infantil de Cd. Victoria, estos han escalado altos niveles de difusión, están en el escenario nacional y la presidenta Claudia Sheinbaum, giró instrucciones inmediatas de tipo preventivo, como es el “crear junto con el IMSS Bienestar un área donde denunciar libremente cualquier tipo de violencia”.

Desde nuestro punto de vista, crear una ventanilla para esta clase de denuncias puede ser una cortesía, pero no le vemos un efecto preventivo, si no va acompañado de medidas severas para sancionar esta clase de conductas, y no sólo en la institución donde ocurre, sino que trascienda en el sistema al que pertenece, en este caso el de salud, donde por la naturaleza de sus actividades, existen condiciones para este tipo de prácticas.

La pregunta es ¿Realmente se quiere prevenir? ¿Quiere evitar esta clase de actuaciones? El susodicho Fernando Antonio, de esta no saldrá bien librado, y eso le debe servir de experiencia para su conducta futura. Pero, los posibles “fernandos” por llamarlos de alguna forma, tienen que recibir un mensaje que de alguna manera impacte en futuras conductas.

La suspensión temporal de la libido (disminución del deseo sexual) a través de un tratamiento médico, no es una castración biológica, pero vista como una sanción puede infundir respeto, y hasta temor, que les hará pensar muy bien, más de dos veces, antes de exponerse a llevar una práctica como la que hoy se le imputa a Fernando Antonio.

Esto ya se aplica en países como Estados Unidos, Colombia y Perú, y sería una buena medida, o una advertencia que puede frenar conductas de abuso sexual, porque si a algo, le teme el género masculino, es a perder su virilidad, así sea de manera temporal. Basta recordar como le temieron a la vasectomía, por miedo a perder su capacidad viril, por cierto, una etapa que ya la han superado.

En fin, la cuestión es que el episodio del Hospital Infantil, debe ser una oportunidad para implementar prevención, valorar sanciones dentro de las instituciones donde ocurran los hechos, con miras de que no se repitan estas historias. Porque la parte judicial está cubierta, sabe como tiene que actuar, pero en los hospitales o dependencias similares, ni siquiera están consideradas por inadmisibles, pero hoy hasta lo impensable puede ocurrir.

Fernando Antonio, como es natural, tendrá en cualquier momento que regresar a lo que fue su vida, buscará formar parte de un hospital; su reinserción en el sector de salud institucional seguramente será su propósito, y eso está bien. En ese escenario los hospitales tienen que dar una revisada a sus reglamentos internos, incorporar lo que no figura por impensable, pero que hoy saben es una realidad, hay que hacerlo visible, tentativo, pero presente, para no tener dudas. Si no está incluido en el reglamento interno habrá que agregarlo.

Este es un episodio con corolario, con advertencias futuras y con consecuencias actuales, sólo hay que buscar escribir una hoja con inmejorables resultados.

VICTORIA OBTIENE POSITIVA RESPUESTA DE PAGO DE PREDIAL . – Sin duda, los habitantes de un municipio, en este caso el de Victoria, responden positivamente al pago del predial, porque saben que este recurso está aplicado en las lámparas que iluminan la ciudad, en el bacheo y pavimentación de calles, en el servicio de recolección de basura y en otras áreas que dan vida y seguridad a la ciudad.

Además de lo anterior, el Ayuntamiento de Victoria aplica muchos beneficios, que ha generado una respuesta positiva de sus habitantes que acuden a realizar su pago de predial, entre ello están los descuentos en pagos anticipados, que van desde el 15% aplicados en enero y febrero, y ahora en marzo y abril continuará la bonificación del 8%; si menoscabo del 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

Este último aplica en la propiedad donde viven el propietario, eso quiere decir que si tienen cuatro propiedades, pero viven en una, esta será la que tenga ese beneficio; además se aplica un 100% de condonación en recargos por este mismo impuesto predial. Esto ha permitido al municipio obtener resultados satisfactorios.

Usted puede realizar esos pagos de predial en las cajas de Palacio Municipal de lunes a domingo desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde; asimismo en las oficinas de catastro municipal, en el 17 y 18 Hidalgo de lunes a viernes; en la COMAPA matriz y en la de Tamatán en su horario normal. Otras opciones son la Oficina Fiscal y Tránsito Municipal.

Por su parte la titular de las Finanzas Municipales, María Guadalupe de los Reyes Acosta, comenta que los resultados hasta ahora obtenidos son muy buenos, la gente ha respondido satisfactoriamente aprovechando los descuentos.

LA UAT SE SUMA EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN MEDIA. – En ceremonia celebrada en la ciudad de México, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, fue uno de los 20 actores en la firma de convenio con la Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante el cual veinte instituciones de educación superior de todo el país se incorporan al programa “Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional”.

Ahí con la presencia del secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, y la participación de figuras importantes del sector educativo, entre ellas la subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Tania Rodríguez Mora, y del titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia se puso en marcha este esfuerzo del gobierno federal por fortalecer la educación media superior.

En ese marco el rector Dámaso Anaya, ratificó el compromiso de la máxima casa de estudios de Tamaulipas, para contribuir en la consolidación del sistema de bachillerato nacional de alta calidad, con pertinencia social, y atendiendo los objetivos principales de esta iniciativa, en la cual, las universidades públicas serán las instancias que avalen y certifiquen la calidad y pertinencia de los programas educativos, así como asegurar una mejor preparación de los estudiantes y facilitar su tránsito hacia la educación superior.