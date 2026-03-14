Logra ITEA incorporar y acreditar a más de mil tamaulipecos en jornada educativa estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 13 de 2026.- Con el objetivo principal de incorporar a personas interesadas en concluir o continuar sus estudios de educación básica, el Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA) llevó a cabo la Primera Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación 2026.

Gloria Guadalupe González González, titular del ITEA, mencionó que la jornada se efectuó en 19 municipios de la entidad, donde se realizó el registro de incorporaciones de nuevos educandos con 457 personas, siendo Reynosa el municipio con mayor número, con un total de 127 personas.

Indicó que la jornada también arrojó que 615 personas lograron concluir uno de los niveles, ya sea inicial, primaria o secundaria; un total de 42 corresponden a alfabetización, 160 al rubro de primaria y 413 al nivel de secundaria.

Expresó que personal directivo y operativo, así como coordinadoras y coordinadores de zona, trabajaron de manera intensiva durante esta jornada y coadyuvaron en cada una de las acciones efectuadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

“Agradezco a cada una de las personas del equipo por el trabajo realizado en las sedes de sus municipios; el resultado demuestra que es una tarea de todas y todos. El resultado de esta jornada fue la atención a 457 personas interesadas en incorporarse a alguno de los niveles educativos que ofrecemos y 615 próximamente recibirán su certificado o constancia de estudios”, recalcó.

Destacó que estos buenos resultados se alcanzaron por la suma de voluntades de todos los involucrados, con la idea de llegar cada vez a más personas que requieran iniciar o continuar con sus estudios de primaria y secundaria, con el propósito de abatir el rezago educativo en el estado.

González González subrayó que esto también fue posible gracias al respaldo que el ITEA recibe por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan una política incluyente y transformadora en beneficio de las y los tamaulipecos.