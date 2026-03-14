Impulsa Centro de Tecnología Educativa liderazgo femenino a través de la inteligencia emocional

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 14 de 2026.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de las mujeres, el Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE) realizó la conferencia “Inteligencia emocional: el nuevo código de liderazgo femenino”, impartida por la Mtra. Janette Jasso Camargo, especialista en temas de motivación y liderazgo.

Durante la ponencia, a la que asistió personal femenino de las múltiples áreas que conforman el CETE, se abordaron diversos puntos, resaltando las capacidades y características naturales que poseen las mujeres y las formas en que pueden desarrollarse a través de la inteligencia emocional y cómo construir el liderazgo en los equipos.

Orlando Daniel Vázquez Berrones, Director del CETE, señaló que, aunque en este centro se habla frecuentemente de innovación tecnológica, de algoritmos y de inteligencia artificial, también es muy importante enfocarse en la innovación del ser; en este caso, en fortalecer, a través del conocimiento, una cultura de género sólida dentro de la institución.

“Desde el Centro Estatal de Tecnología Educativa tenemos la firme convicción de que la transformación educativa solo es posible cuando impulsamos el liderazgo de las mujeres y reconocemos que su lucha por la equidad también es nuestra lucha”, enfatizó.

Reafirmó su compromiso con la actualización, el desarrollo profesional y el impulso al liderazgo del personal educativo, tanto de mujeres como de hombres, acorde con la visión del desarrollo educativo a través de la tecnología e innovación que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García.

En la conferencia estuvieron presentes, en representación de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, Norma Patricia Sakoda Rivera, subdirectora de Incorporación y Supervisión de la SET, así como Esmeralda Flores Hernández, jefa del Departamento de Implementación de Proyectos, entre otras autoridades.