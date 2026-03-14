Por: Raúl Terrazas Barraza

Universidades y SEP mejorarán prepas

Cada vez son más los elementos que se suman a la solución de la crisis que vivía la educación media superior en el país, de alguna manera por los vacíos que fueron creándose desde los centros tecnológicos a ese nivel, una especie de nata que no permitía ver todo aquello que acontecía en el fondo y, que bueno que a esa suma hayan llegado ya las Universidades públicas agruparas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, que dirige el Doctor Luis González Placencia.

El punto es que, este fin de semana, que tiene olor a menor carga laboral, en virtud de que, según el calendario de días inhábiles mexicano, el 21 de marzo, fecha en la cual se conmemora el Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García fue catafixiado por el día 16, es decir el lunes, dado que el 21 cae en sábado, allá en la Ciudad de México, las Universidades firmaron un convenio con la SEP para incorporarse a una estrategia del Gobierno Federal denominada, Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional.

En el evento presidido por Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Federal, estuvo el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Médico Dámaso Anaya Alvarado e hizo ver que es relevante contribuir con el Gobierno de la República para fortalecer la educación media superior.

Además, no es nada nuevo en la UAT, porque desde que inició el rectorado actual se ha apostado por la mejor del bachillerato, de ahí que, se haya echado a andar una preparatoria de la Universidad en Nuevo Laredo, se han reestructurado algunas de las existentes como la Prepa 3 de la UAT en Ciudad Victoria, se abrirán otras más y a través de las unidades a distancia con que cuenta la institución habrá la alternativa de prepa virtual.

Además de esto que ya se hace para reforzar el bachillerato en Tamaulipas, el convenio firmado por al ANUIES con la SEP, busca que las Universidades públicas abalen y certifiquen la calidad y pertinencia de los programas educativos a fin de asegurar mejor preparación de los estudiantes y que su tránsito a la educación superior equivalga dar un paso gigante en los aprendizajes profesionales y no que sea un simple siguiente paso.

El Abrazo Universitario al Bachillerato Nacional, como programa, detalla la implementación de más de 200 programas técnicos y tecnológicos, cuyo enfoque es la formación laboral técnica acorde a los preceptos del Plan México que tiene en marcha la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para la actualización de los planes de estudio, el mejor uso de la infraestructura creada por la SEP y reestructurar el equipamiento.

Y, es que, en la medida que se la educación media se fortalezca, el compromiso de garantizar el derecho humano a los aprendizajes, porque se dará una articulación más estrecha entre bachilleratos y universidad, con el agregado de que se reducirá la deserción y será menos distante la brecha que queda entre esos dos niveles educativos.

El Rector Dámaso Anaya, debió sentirse satisfecho al doble, porque además de formar parte de las 20 instituciones de educación superior de la ANUIES que colaborarán en el programa de la SEP, los pasos que ha dado para fortalecer la educación de bachillerato son en el sentido correcto.

También el médico Anaya Alvarado signó otro documento de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, la Secretaría de Educación Pública y la ANUIES, que convierte a las cuatro instancias en un grupo multidisciplinario que trabajará para acelerar el paso la reducción de analfabetismo y, por tanto, el rezago educativo en México.

Respecto al nivel de preparatorias, nadie está de acuerdo ya en que, los bachilleratos, en especial aquellos que tienen el carácter de tecnológicos, más que instituciones formadoras de técnicos de carrera, están dedicados a negocios invisibles en los cuales los padres de familia tienen que colaborar o sí o sí, en todos los formatos que han creado para convertirlos en negocios de directivos y docentes.

Los otros

Las y los Diputados del Congreso de Tamaulipas tuvieron un día muy agitado y productivo porque tanto la presencia del secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González para entregar el documento que contiene en Cuarto Informe del estado que guarda la administración del Doctor Américo Villarreal Anaya, que requirió tiempo para las fotos y saludos, hubo propuestas que, aunque turnadas a las Comisiones Legislativas fueron escuchadas en la sesión pública de este viernes.

Entre ellas, la que fue propuesta por la Diputada Francisca Castro Armenta, a fin de que se influya en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Estado de Tamaulipas, que se considere como violencia económica la omisión de la pensión alimenticia que deben de entregar los varones para los hijos, debido a la separación de la pareja.

Además, se aprobó una reforma a la Ley de Tránsito del Estado, que pone fin al arrastre de los vehículos por parte de las oficinas de tránsito o de empresas de grúas, cuando la persona propietaria o conductora esté presente y pueda retirar la unidad del lugar.

Ya solo faltará que pronto se tome en cuenta el gran negocio que significa para las empresas de grúas cuando hay operativos anti-alcohol, porque todavía la persona ni es sancionada por los agentes de tránsito o las corporaciones policiales y ya su vehículo se lo llevaron y sin razón que medie para evitarlo, tendrá que pagar entre cinco y 10 mil pesos del traslado en la grúa, en efectivo y sin recibo de nada.

El otro tema de la Diputación 66, fue el de impulsar durante la gestión acciones legislativas que beneficien a las mujeres en sus derechos y, fue una determinación que se hizo al unísono con motivo del Día Internacional de la Mujer, es decir, las Legisladores de las distintas corrientes políticas hasta dejaron sus curules, se sumaron a la tribuna para decir desde allí que su Legislatura consolida la paridad de género y la participación plena de las mujeres en la vida pública,