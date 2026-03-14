Fortalece Gobierno de Tamaulipas diálogo con pescadores de Soto la Marina

Con el objetivo de fortalecer la organización del sector pesquero y promover la sostenibilidad de esta actividad productiva, el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con productores pesqueros del poblado La Pesca, de este municipio de Soto la Marina.

Durante el encuentro, el Subsecretario por instrucciones del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, estuvo acompañado por el encargado de la oficina de representación de la CONAPESCA en Tamaulipas, Homero Blanco Ugalde, quien dialogó con los productores sobre la importancia de reordenar la actividad pesquera, regularizar las organizaciones y actualizar la información del sector.

Dijo que estas acciones, que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya permitirán fortalecer los planes de manejo y contribuir a la sostenibilidad de la pesca, garantizando que esta actividad continúe siendo una fuente de empleo y desarrollo para las comunidades costeras de la región.

En la reunión también se distinguió por la presencia del Rector de la Universidad Tecnológica del Mar Bicentenario, Guadalupe Acosta Villarreal, quien en su calidad de anfitrión reiteró la absoluta disposición de esta casa de estudios para colaborar y aportar desde la academia al fortalecimiento del sector pesquero.

Por último, dijo que con este tipo de encuentros se busca mantener un diálogo cercano con los productores, impulsar el ordenamiento del sector y generar estrategias conjuntas que favorezcan el desarrollo responsable de la pesca en Tamaulipas.