Egresa 18° escalón del Curso de Medicina Táctica Policial de la SSPT

-Con una ceremonia de graduación, la SSPT recibió a sus nuevos paramédicos tácticos policiales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 14 de 2026.- Tras cuatro semanas de formación, 30 integrantes del décimo octavo escalón del Curso de Medicina Táctica Policial recibieron la constancia que acredita sus habilidades para brindar una adecuada atención prehospitalaria en entornos tácticos.

La ceremonia se llevó a cabo en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad Pública y estuvo encabezada por el subsecretario de Operaciones de la Guardia Estatal, Enrique Dena Salgado, quien reconoció el esfuerzo del personal de la Guardia Estatal, Dirección de Tránsito Estatal y Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad por cumplir con la totalidad del programa establecido.

“Contar con personal capacitado para brindar atención inmediata en situaciones críticas, es fundamental para proteger tanto a la ciudadanía como a sus propios compañeros; este curso representa mucho más que horas de entrenamiento, representa la decisión de superarse, de adquirir nuevas competencias y de asumir con mayor responsabilidad el deber de servir”, externó el subsecretario.

En representación del personal graduado, la policía “A” Vania Giselle Hernández Obregón, declaró: “agradecemos profundamente a nuestros instructores por compartir su experiencia, por su paciencia y por transmitirnos la importancia de la medicina táctica, como una herramienta fundamental en nuestra labor diaria”.

Acompañaron al subsecretario en la línea de honor, el subsecretario de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez; así como el coordinador y el director de Operaciones de la Guardia Estatal, Arturo Alonso García De León y José Facundo Pacheco Chablé, respectivamente.