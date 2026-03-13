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Recibieron certificados 7 alumnos del ITEA

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Siete alumnos pertenecientes al ITEA de Soto la Marina, recibieron certificados que avalan haber terminado sus estudios dentro de este que es un sistema educativo dirigido a las personas mayores de los 15 años de edad.

Cinco educandos concluyeron la secundaria, mientras que dos  hicieron lo propio en educación de primaria, recibiendo sus documentos ante la presencia de familiares que asistieron presentes a la relevante ceremonia que se desarrolló en la planta alta de la dependencia

Fue el Prof. Luis Felipe Rodríguez Posada en su calidad de Coordinador del ITEA en el municipio quien  tuvo a bien dar las palabras de bienvenida, tanto a los alumnos como a sus familiares y de igual manera al Lic. Sergio Antonio Ruiz Balandrano, Secretario del Ayuntamiento, quien acudió con la representación de la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez y de igual manera hizo acto de presencia el titular del CREDE local, Prof. Claudio Reyna García, quienes también dieron un emotivo mensaje a los graduados.

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