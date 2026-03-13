Recibe Legislatura 66 el Cuarto Informe del Gobernador Américo

El Congreso local recibió del Poder Ejecutivo estatal, el documento que contiene el estado que guarda la administración pública, correspondiente al Cuarto Informe de Gobierno, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Política del Estado. En representación del Gobernador Américo Villarreal Anaya, el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, acudió al recinto del Poder Legislativo, para hacer entrega formal del documento. Durante su intervención, Villegas González señaló que el informe representa un ejercicio de rendición de cuentas y refleja el trabajo realizado por un gobierno con enfoque humanista. “Un gobierno humanista que, de la mano del pueblo, avanza y transforma la vida pública del estado; que trabaja por la seguridad, la paz y el desarrollo con bienestar dentro del Estado de Derecho, colocando en el centro de su acción a las personas”, expresó. Al recibir el documento, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, señaló que este acto solemne constituye uno de los pilares de la vida democrática, al fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. “Es un documento que da cuenta del trabajo realizado, de las acciones emprendidas y de los resultados impulsados para fortalecer el bienestar, el desarrollo y la transformación de Tamaulipas”, expresó. El legislador reconoció que gobernar una entidad como Tamaulipas implica liderazgo, compromiso y vocación de servicio, al tiempo que destacó y agradecíó el respaldo institucional del Gobierno de México. “Un respaldo firme, solidario e incondicional de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer presidenta de México, quien ha acompañado a nuestro estado con acciones de gobierno con profundo enfoque social y comunitario”, manifestó. Finalmente, el diputado Ojeda Castillo anunció el análisis del informe en la glosa con los integrantes del gabinete y reiteró la disposición del Congreso para continuar trabajando de manera coordinada con los demás Poderes, a fin de fortalecer el marco legislativo que permita impulsar el desarrollo, la estabilidad y el bienestar de Tamaulipas.