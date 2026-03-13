Recibe Congreso de Tamaulipas Cuarto Informe del gobernador Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 13 de 2026.- Al hacer entrega del Cuarto Informe del gobernador Américo Villarreal Anaya ante el Congreso del Estado, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, afirmó que este documento de rendición de cuentas es el resultado del trabajo de un gobierno humanista que, de la mano del pueblo, avanza y transforma la vida pública de Tamaulipas.

“Un gobierno que trabaja por la seguridad, la paz y el desarrollo con bienestar dentro del estado de derecho; un gobierno que coloca en el centro de su acción a la persona humana”, expresó el representante del titular del Poder Ejecutivo al hacer entrega del documento al presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo.

Al dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y ante la presencia del presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Humberto Prieto Herrera y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López, el secretario general de Gobierno expresó que el Cuarto Informe del estado que guarda la administración pública está a disposición de la legislatura para los efectos que competen en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y del pueblo de Tamaulipas para su análisis e información.

Agregó que de parte del gobernador Villarreal Anaya existe la voluntad y plena disposición de atender sin reservas el acuerdo que expida el pleno legislativo para convocar a las servidoras y servidores públicos del gabinete gubernamental a la glosa del Cuarto Informe.

Expresó que el gobernador presentará ante el pueblo de Tamaulipas su Cuarto Informe de Gobierno, en ceremonia que se llevará a cabo el próximo lunes 23 de marzo, en el Polyforum de esta capital, a las 11:00 horas.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Ojeda Castillo reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal, así como el apoyo a Tamaulipas de la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el Informe recibido da cuenta del trabajo realizado, de las acciones emprendidas y de los resultados obtenidos para fortalecer el bienestar, el desarrollo y la transformación de Tamaulipas.

“Hoy Tamaulipas avanza con una visión clara: construir un estado más justo, más seguro y con mayores oportunidades para todas y todos. Desde esta alta tribuna reconocemos el trabajo que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, así como el esfuerzo de quienes integran su administración y trabajan todos los días por el bienestar de nuestro estado”, refirió.

Asimismo, reiteró la disposición de la 66 Legislatura de seguir trabajando con responsabilidad y visión de futuro para fortalecer el marco legislativo que permita continuar impulsando el desarrollo, la estabilidad y el bienestar de Tamaulipas.