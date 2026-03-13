Reafirma Gobierno de Tamaulipas coordinación con fuerzas federales para fortalecer la seguridad en el estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 13 de 2026.- Al término de la entrega del documento del Cuarto Informe de Gobierno del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, destacó que el Gobierno del Estado mantiene una estrecha coordinación con las autoridades federales y fuerzas de seguridad para fortalecer la estrategia de seguridad en Tamaulipas.

Villegas González señaló que esta colaboración responde al llamado de coordinación impulsado por la presidenta de la República, con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad en la entidad.

“Trabajamos de la mano en todo lo que podemos, en esa coordinación que pide la presidenta de la República y con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, a quienes les agradecemos todos los despliegues que tenemos en el estado de Tamaulipas”, expresó.

El secretario general de Gobierno reconoció el respaldo de las fuerzas militares y destacó también el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, cuyos elementos mantienen presencia en las carreteras de Tamaulipas, tanto en vías estatales como federales, con el objetivo de brindar mayor seguridad a la población.

Respecto a la estrategia de seguridad y el seguimiento a objetivos prioritarios, Villegas González afirmó que las autoridades continúan trabajando de manera coordinada con las fiscalías estatales y federales.

“Seguimos trabajando con ambas fiscalías, las estatales y las federales. Lo hacemos de manera coordinada y creemos que hemos ido obteniendo resultados visibles que ustedes han podido observar”, indicó.

Asimismo, subrayó que el Gobierno del Estado continuará avanzando en colaboración con las distintas autoridades y con la participación de la sociedad para fortalecer las condiciones de seguridad en Tamaulipas.