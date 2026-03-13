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Presidió la presidenta municipal la inauguración de jardín de niños de nueva creación en “Barrio Blanco”

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En un significativo evento y ceremonia cívica, fue inaugurado el Preescolar de nueva creación en la Colonia “Barrio Blanco”, por parte de autoridades educativas y municipales encabezadas por la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez.

La alcaldesa reconoció, que este plantel de preescolar, representa una respuesta a una necesidad que durante años habían expresado las familias de la colonia, y que hoy se convierte en una realidad para fortalecer la educación desde los primeros años.

“Estoy convencida de que invertir en la educación de nuestras niñas y niños es apostar por el futuro de Soto la Marina, y por eso seguimos impulsando acciones que acerquen más oportunidades de aprendizaje a nuestras comunidades”, expresó en un mensaje la presidenta municipal.

En el evento también se contó con la presencia del Mtro. Claudio Reyna Garcia, titular del CREDE Soto La Marina, la Jefa de Sector No. 30 Mtra. Dora Elia García Covarrubias, la Mtra. María del Carmen Infante Aguilar, Supervisora de la Zona 82, la Mtra. Blanca Rosa de León Méndez, titular del Centro de Maestros y Lic. Rafael Lozano Ramírez, Director de Educación del Ayuntamiento, entre otros invitados especiales.

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