Presentaron la cartelera para la Semana Santa en La Pesca

Se espera una afluencia de 150 mil visitantes y una derrama económica de 25 millones de pesos

Durante evento que presidieron la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez y el Secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Lic. Benjamín Hernández Rodríguez, se presentó de manera oficial la cartelera que se presentará durante la Semana Santa en la Playa La Pesca.

De acuerdo a la cartelera, el jueves 2 de abril se presentan Luis y Julián Jr; Rigo y sus Teclados; DJ Pino Varela, Cupy El Payaso y Grupo Designado.

El viernes 3 de abril se presentan: Los Aferrado2; Los Liricos Jr, Los del Pueblo; DJ Pino Varela, Cupy El Payaso, Rigo y sus Teclaros y Lucha Libre.

El sábado 4 de abril actúan; Le Leyenda, Sigma Norte, DJ Pino Varela, Cupy El Payaso, Show Muñequitas y Grupo Centenario.

Destacó el Secretario de Turismo, el gran equipo de trabajo, para que las actividades de Semana Santa en La Pesca, esté lleno de música, ambiente familiar y mucha diversión.

Se dio a conocer que habrá un operativo para garantizar la seguridad de los paseantes, además de que no permitirá el ingreso de envases de vidrio a la playa.

Por parte de la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez, se dio a conocer que se espera una afluencia entre 130 y 150 mil visitantes, que dejarían una derrama de unos 25 millones de pesos solamente durante los días de Semana Santa.

En la presentación también se contó con la presencia del Secretario del Ayuntamiento, Lic. Rafael Ruiz Balandrano, la Directora de Desarrollo Económico y Turismo, Lic. Diana Tavares Rodríguez y la Directora de Comunicación Social, Alejandra Espino Castillo.